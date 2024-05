SC Mannswörth bezwingt Red Star Penzing auf fremden Rasen

Details Samstag, 11. Mai 2024 10:31

In der 25. Runde der Wiener Stadtliga trafen die Penzinger auf den SC Mannswörth. In einem spannenden Match sicherten sich die Gäste einen klaren 2:0-Erfolg. Die Tore für Mannswörth fielen durch Daniel Meindorfer und David Pastuovic, wodurch sie wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammelten.

Anpfiff zu einem vielversprechenden Spiel

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff in der ersten Minute. Beide Teams starteten energisch, doch es war SC Mannswörth, der im Laufe der ersten Halbzeit die Oberhand gewann. Die Mannswörther spielten geschickt und setzten die Heimmannschaft, die Penzinger, immer wieder unter Druck. Trotz guter Chancen auf beiden Seiten blieb das erste Tor bis zur 37. Minute aus. In dieser Minute verwandelte Daniel Meindorfer einen Elfmeter souverän für Mannswörth und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieses Tor gab den Gästen weiteren Auftrieb, während Penzing sich bemühte, den Ausgleich zu erzielen, was ihnen bis zur Halbzeitpause jedoch nicht gelang.

Zweite Halbzeit: Mannswörth sichert den Sieg

Die zweite Hälfte des Spiels begann ähnlich wie die erste, mit den Penzingern, die versuchten, das Spiel zu drehen. Doch trotz ihrer Bemühungen waren es erneut die Mannswörther, die in der 77. Minute durch David Pastuovic das 2:0 erzielten. Pastuovic, der kurz nach seinem Tor ausgewechselt wurde, hinterließ damit einen starken Eindruck. In der Folge versuchten die Penzinger alles, um den Rückstand aufzuholen, aber die Mannschaft von SC Mannswörth stand defensiv sehr gut. Mehrere Wechsel auf beiden Seiten brachten frischen Wind ins Spiel, jedoch ohne das Ergebnis zu ändern. Die Mannswörther verteidigten geschickt bis zum Schlusspfiff nach 95 Minuten Spielzeit und nahmen verdient die drei Punkte mit nach Hause.

Das 2:0 reflektiert die effektive Nutzung der Chancen durch SC Mannswörth und zeigt die Herausforderungen, mit denen Penzing zu kämpfen hat. Für Mannswörth war dieser Auswärtssieg besonders wichtig, um sich in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten. Die Penzinger müssen hingegen aus dieser Niederlage lernen und in den kommenden Spielen stärker zurückkommen. Das Team zeigte Kampfgeist, konnte aber die entscheidenden Momente nicht für sich entscheiden. Der Weg in der Liga bleibt für beide Teams spannend, und es bleibt abzuwarten, wie sie sich in den kommenden Runden schlagen werden.

Stimme zum Spiel

"Grundsätzlich war es ein verdienter Sieg. Wir waren im gesamten Spiel die bessere Mannschaft und hatten auch sehr viele gute Chancen", erklärte Trainer Thomas Gonda. "Bereits vor dem 1:0 hatten wir zwei Lattentreffer, nachdem wir die ersten paar Minuten verschlafen hatten. In der zweiten Halbzeit sind wir weiterhin stark aufgetreten und hatten erneut Alu-Pech", fügte Trainer Gonda hinzu. "Je länger die Partie wurde, desto einfallsloser wurden die Hausherren und nach dem 2:0 war der Sack schon so gut wie zu. Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte und sind sehr zufrieden mit dieser starken Leistung heute. Diese Leistung wollen wir die restlichen Spiele natürlicher weiterführen und wollen auch in der Tabelle noch ein zwei Plätze gut machen", betonte Thomas Gonda. "Nächste Woche gegen Simmering wird sicherlich auch keine leichte Partie, jedoch bin ich zuversichtlich, dass wir mit der richtigen Einstellung auch in diesem Spiel drei Punkte einfahren können und weiter Punkte für die Endplatzierung sammeln können", berichtete Trainer Thomas Gonda.

Red Star Penzing: Christoph Jakl (K) - Colin Eteleng, Vinzenz Zitny, Leon Shaini, Eghosa Osarodion - Florian Oelz, Luca Kreuzer, Laurenz Flörl, Noah Eliott Tarrab Maslaton, Philipp Königstein - Roman Sturzeis



Ersatzspieler: Marc Baloun, Lukas Sonvilla, Thomas Tammer, Rafael Klammer, Sebastian Hosiner, Tobias Steiner



Trainer: Klemens Messner

SC Mannswörth: Can Beliktay, David Pastuovic, Mohammed Khattab, Ugur Sezen, Can Özdemir, Matej Azdajic, Máté Béla, Daniel Thamer, Daniel Meindorfer (K), Fuat Karacan, Saidouna Conde



Ersatzspieler: Akin Atmaca, Fabio Pinka, Adrijan Pejic, Lucas Keglevits, Christian Hautzinger, Sergej Vujasinovic



Trainer: Thomas Gonda

Wiener Stadtliga: RS Penzing : Mannswörth - 0:2 (0:1)

77 David Pastuovic 0:2

37 Daniel Meindorfer 0:1

