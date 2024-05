Austria XIII dominiert gegen 1. Simmeringer SC mit einem klaren 6:2

Details Sonntag, 12. Mai 2024 13:25

In einer spannungsgeladenen Partie der 25. Runde der Wiener Stadtliga zeigte Austria XIII Auhof Center eine beeindruckende Leistung und besiegte den 1. Simmeringer SC mit einem klaren 6:2. Die Gäste übernahmen früh die Kontrolle über das Spiel, waren aber in Halbzeit eins mit starken Hausherren konfrontiert. "Vor der Pause hätte es auch unentschieden stehen können, nach der Pause hatten wir aber alles im Griff", zeigte sich Austria-Coach Michael Keller sehr zufrieden.

Früher Vorsprung und kontinuierlicher Druck

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und Austria XIII Auhof Center verschwendete keine Zeit, um ihre Absichten klarzumachen. Schon in der 15. Minute brach Jan Rafael Ferencak durch die Abwehr der Simmeringer und erzielte das erste Tor des Spiels. Nur zwei Minuten später verdoppelte Christian Mijatovic den Vorsprung der Gäste, was den Druck auf die Heimmannschaft enorm erhöhte. "Danach hätten wir auch noch das 3:0 nachlegen können." Trotz des frühen Rückstands versuchte Simmering, ins Spiel zurückzukommen, und kurz vor der Halbzeitpause gelang Peter Safranek in der 45. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2, nachdem ein abgefälschter Schuss genau vor seinen Füßen landete und er nur mehr einschieben musste. Hoffnung für die Hausherren, kurz vor dem Pausenpfiff

Zweite Halbzeit: Ein Torfestival

Die zweite Halbzeit erwies sich jedoch als noch herausfordernder für die Heimmannschaft. Christian Mijatovic, der Star des Spiels, erzielte in der 53. Minute sein zweites Tor und stellte die zwei-Tore-Führung wieder her. Sein hervorragender Auftritt setzte sich fort, als er in der 71. Minute erneut traf, was den Spielstand auf 1:4 erhöhte. Kurz darauf erhöhte Austria XIII sogar auf 1:5 durch ein weiteres Tor von Mijatovic in der 79. Minute. Simmering kämpfte weiter und Dejan Slamarski erzielte in der 80. Minute den zweiten Treffer für die Heimmannschaft, doch dies reichte nicht aus, um das Blatt zu wenden. Stefan Nemetz, der kurz zuvor eingewechselt worden war, setzte den Schlusspunkt mit einem Tor in der 90. Minute, was den Endstand auf 2:6 festlegte.

Während der gesamten Partie zeigte Austria XIII eine überlegene Taktik und Effizienz im Abschluss, was ihnen letztendlich einen verdienten und überzeugenden Sieg einbrachte. Die Simmeringer hingegen hatten Mühe, die dynamischen Angriffe der Gäste abzuwehren und konnten ihre wenigen Chancen nicht nutzen, um das Ergebnis wesentlich zu beeinflussen.

Michael Keller über kurzfristige Umstellungen: "Unser Stammtormann war auf einem Pokerturnier auf Zypern, unser Zweier-Tormann verletzt. So musste der 38-jährige Simon Manzoni ins Tor und der hat gleich zu Beginn seine Sache richtig gut gemacht, uns vor einem Rückstand bewahrt."

...über eine enge erste Halbzeit: "Halbzeit eins war richtig intensiv für beide Teams. Da war Simmering anfangs besser im Spiel, dann ganz klar wir. In der Phase hätten wir mit 3:0 in Führung gehen können und dann kassierst du kurz vor der Pause den Anschlusstreffer."

...über die dominante zweite Halbzeit: "In der Pause hab ich den Jungs nochmal gesagt, dass wir ruhiger spielen müssen. Das haben sie dann sehr gut umgesetzt und Tor um Tor gemacht. Speziell Christian Mijatovic ist heute alles aufgegangen. Der hatte lange eine schwere Zeit aber hat nie aufgegeben."

...über die 5 Runden ohne Niederlage in Folge: "Wir haben den Jungs zuvor klar gemacht, dass wir mitten im Abstiegskampf stecken, die Lage ernst ist. Die Jungs haben sich das zu Herzen genommen und auch die jungen Spieler bringen jetzt immer öfter ihre Leistung. Das freut uns natürlich."

________

1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Luca Binder, Lukas Kalser, Florian Himler, Roman Holzgethan, Dejan Slamarski, Rares Sergiu Chiorean, Santiago Gans Lombas, Peter Safranek, Philipp Hauser, Christian Berger



Ersatzspieler: Noah Elijah Roka, Michael Ried, Anel Husejnovic, Youssef Ahmad, Michal Vlcek, Alexander Ruttinger



Trainer: Rene Hieblinger ________

Austria XIII Auhof Center: Simon Manzoni, Simon Tuka, Christian Mijatovic, Michael Pechar, Vitalie Bordian, Oliver Puymann, Andrija Pavlovic, Mario Walder (K), Jan Rafael Ferencak, Emil Jungmair, Anton Jäger



Ersatzspieler: Boris Milosevic, Armin Horschinegg, Jan Donnerbauer, Eugene Michael, Stefan Nemetz, Luka Kelava



Trainer: Michael Keller

Wiener Stadtliga: Simmeringer SC : Austria XIII - 2:6 (1:2)

90 Stefan Nemetz 2:6

80 Dejan Slamarski 2:5

79 Christian Mijatovic 1:5

71 Christian Mijatovic 1:4

53 Christian Mijatovic 1:3

47 Peter Safranek 1:2

17 Christian Mijatovic 0:2

15 Jan Rafael Ferencak 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.