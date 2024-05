Dinamo Helfort sichert mit klaren Derby-Sieg gegen Slovan HAC Platz 2

Details Montag, 13. Mai 2024 09:00

Am Sonntagmorgen zeigte der SV Dinamo Helfort eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen klaren 3:0-Sieg gegen den SK Slovan HAC in der 25. Runde der Wiener Stadtliga. Trotz der Bemühungen von Slovan konnten sie den dynamischen Angriffen der Gäste, die ihre Überlegenheit mit drei Toren unter Beweis stellten, nichts entgegensetzen. "Vorab muss ich meiner Mannschaft gratulieren, die schon 5 Runden vor Schluss Platz 2 fixiert hat", unterstrich Helfort-Coach Stefan Coric die starke Saison seiner Mannschaft. Geprägt war das Spiel im Vorfeld auch von zahlreichen Ausfällen auf beiden Seiten, sodass etliche junge Spieler Minuten in der Kampfmannschaft sammeln konnten.

Ein kämpferischer Start

Das Spiel begann mit einem sichtbaren Druck von Dinamo Helfort, die in leuchtgelben Trikots spielten und sofort die Kontrolle über das Spiel übernahmen. Die ersten Minuten waren geprägt von einigen spannenden Momenten, darunter ein Schuss von Rilind Ceku nach einer Vorlage von Agron Mala in der 19. Minute, der jedoch über das Tor ging. Trotz des Drucks gelang es Slovan, die ersten Angriffe abzuwehren und das Spiel offen zu halten.

Die entscheidende Wendung kam in der 33. Minute, als Agron Mala nach einer beeindruckenden Einzelleistung das 1:0 für die Gäste erzielte. Nach einem gewonnenen Zweikampf am Strafraumrand dribbelte er geschickt in den Strafraum, ließ einen Verteidiger ins Leere rutschen und vollendete präzise ins kurze Eck.

Helfort baut die Führung aus

Nach der Halbzeitpause erhöhte Dinamo Helfort den Druck weiter. In der 57. Minute baute Nemanja Milinkovic die Führung nach einer präzisen Flanke von Ceku von rechts außen auf 2:0 aus. Dieses Tor unterstrich die Überlegenheit von Dinamo Helfort und ließ die Hoffnungen von Slovan auf ein Comeback schwinden.

Ein weiterer kritischer Moment für Slovan trat in der 75. Minute auf, als ein Foul im Strafraum der Heimmannschaft zu einem Elfmeter für die Gäste führte. Agron Mala trat erneut in Erscheinung und verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:0, indem er den Ball flach ins linke Eck schoss. Dieses Tor in der 76. Minute besiegelte das Schicksal des Spiels und stellte den Endstand her.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Zwischenfälle, und Dinamo Helfort verwaltete den Vorsprung bis zum Schlusspfiff souverän. Slovan bemühte sich zwar um eine Antwort, konnte jedoch keine effektive Bedrohung für das Tor von Dinamo aufbauen.

Stefan Coric: "Vorab muss ich meiner Mannschaft gratulieren, die schon 5 Runden vor Schluss Platz 2 fixiert hat. In einer anderen Liga hätten wir mit der Punkteanzahl den Titel geholt. MIt Sibcic, Gratt, Parmakovic, Mujanovic, Cerkez und Lalic mussten wir gleich sechs Stammspieler verletzt vorgeben. Ähnlich war es aber auch bei Slovan. So haben auf beiden Seiten etliche junge Spieler in die Mannschaft rücken können, die bisher noch nicht so viel gespielt haben. Das haben sie sehr gut gemacht. Die 90 Minuten waren von uns schon sehr dominant. Wir konnten heuer beide Derbys mit 3:0 gewinnen."

SK Slovan HAC: Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, Aleksandar Ilic, Toni Srok, Christian Steinbacher (K), Murtaza Abrahmi, Thomas Teissl, Tayfun Braun, Ahmed Hassan, Matej Lukic-Grancic, Can Michael Nural, Melih Bicer



Ersatzspieler: Lukas Makary, Mihailo Jovic, Ferdaus Safi, Berat Gül, Mehmet Arlu, David Komarac



Trainer: Gerhard Werner

__________ SV Dinamo Helfort: David Djurdjevic - Borna Tikvica, Beniamin Puzan - Sean Ljevakovic, Antonio Dilber, Nemanja Milinkovic, Ivan Grozdanovic, Rilind Ceku - Besnik Mala (K), Agron Mala, Christiano Ivkic



Ersatzspieler: Nikola Prekic, Marsel Varivoda, Dino Rusovic, Ivan Lijesnic, Antonio Budic, Mateo Rimac



Trainer: Stefan Coric

Wiener Stadtliga: Slovan HAC : SV Dinamo Helfort - 0:3 (0:1)

76 Agron Mala 0:3

57 Nemanja Milinkovic 0:2

33 Agron Mala 0:1

