Kein Sieger bei SV Donau gegen WAF pinova

Details Montag, 13. Mai 2024 21:47

Im Rahmen der 25. Runde der Wiener Stadtliga trafen der SV Donau und WAF pinova Telekom aufeinander. In einem spannenden Spiel, das viele Wendungen und aufregende Momente bot, trennten sich die beiden Teams letztendlich mit einem 1:1 Unentschieden. Dieses Ergebnis spiegelt nicht nur die ausgeglichene Leistung beider Mannschaften wider, sondern auch die dramatischen Ereignisse, die sich über die gesamte Spielzeit hinweg ereigneten.

Früher Führungstreffer setzt Donau unter Druck

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und WAF pinova Telekom konnte bereits in der achten Minute durch einen Treffer von Taeu Chang in Führung gehen. Dieser frühe Rückstand setzte die Mannschaft von SV Donau unter Druck, die sich jedoch nicht entmutigen ließ und weiterhin nach vorne spielte. Trotz einiger guter Chancen gelang es den Brigittenauern nicht, den Ausgleich zu erzielen, und das Team ging mit einem 0:1 Rückstand in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Rote Karte und Elfmeter bringen die Wende

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. SV Donau intensivierte ihre Angriffsbemühungen, um den dringend benötigten Ausgleich zu erzielen. In der 65. Minute nutzte Marko Popovic diese Gelegenheit und verwandelte einen Elfmeter zum 1:1 Ausgleich für die Donau. Bitter für WAF: es war der wiederholte Elfer, weil der Torwart nicht auf der Linie stand. Den ersten Elfer hielt der Goalie. Der Treffer gab dem Heimteam neuen Schwung, und die restlichen Minuten des Spiels waren geprägt von Versuchen beider Teams, den Führungstreffer zu erzielen.

Trotz mehrerer Wechsel und frischer Kräfte, die auf beiden Seiten eingewechselt wurden, blieb es beim 1:1. Die Donau hatte noch einige gute Gelegenheiten, das Spiel für sich zu entscheiden, konnte jedoch den entscheidenden Treffer nicht mehr setzen. Auch WAF pinova Telekom kämpfte tapfer weiter, um trotz Unterzahl das Unentschieden zu halten.

Als der Schiedsrichter die Partie nach 91 Minuten beendete, reflektierte das Ergebnis die harte Arbeit und den Kampfgeist beider Mannschaften. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und können mit dem Punktgewinn zufrieden sein, auch wenn sie sicherlich auf mehr gehofft hatten.

Insgesamt war es ein fesselndes Spiel in der Wiener Stadtliga, das den Fans trotz des fehlenden Siegers viel Unterhaltung bot. Die Spieler beider Mannschaften zeigten großen Einsatz und Leidenschaft, was das Unentschieden zu einem gerechten Ergebnis für dieses hart umkämpfte Match macht.

Stimme zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Erste Halbzeit hätten wir das Spiel entscheiden müssen. Nach einen ungerechten Hand.Elfmeter sowie einer unverständlichen Entscheidung des Linienrichters nachdem gehaltenen Strafstoß, haben wir ein wenig gebraucht um uns wieder zu finden. Am Ende hatten wir 3 Mal den Sieg am Fuß. Schade, denn es wäre auf alle Fälle mehr als nur ein Punkt drin gewesen. Dennoch großes Lob an die Mannschaft, sie arbeitet fantastisch!"

Wiener Stadtliga: SV Donau : WAF - 1:1 (0:1)

65 Marko Popovic 1:1

8 Taeu Chang 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.