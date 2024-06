SK Slovan HAC dominiert FC Stadlau bei Horniatschek-Abschied

Details Sonntag, 16. Juni 2024 19:57

In einem einseitigen Match der Wiener Stadtliga setzte sich der SK Slovan HAC deutlich mit 5:1 gegen den FC Stadlau durch. Nach zuletzt eher überschaubaren Ergebnissen, gelang den Hausherren zum Saisonabschluss noch ein Erfolgserlebnis. Besonders hervorzuheben sind Toni Srok und Tayfun Braun, die mit je einem Doppelpack maßgeblich zum Sieg beitrugen. Stefan Horniatschek war ein positives Ergebnis in seinem letzten Match als Stadlau-Trainer hingegen verwehrt geblieben.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Die Heimmannschaft ließ keine Zeit verstreichen und ging bereits in der 15. Minute in Führung. Toni Srok war der Torschütze. Der SK Slovan HAC konnte sich jedoch nicht lange über die Führung freuen, denn die Gäste aus Stadlau schlugen nur 18 Minuten später zurück. Im letzten Spiel In der 33. Minute erzielte Gabriel Bayer den Ausgleich für die Stadlauer. Das Spiel war damit wieder offen und die Spannung auf dem Platz greifbar.

Doch die Mannschaft von Trainer Gerhard Werner zeigte sich unbeeindruckt und stellte noch vor der Halbzeitpause die Weichen auf Sieg. In der 41. Minute war es Benjamin Reich, der den SK Slovan HAC erneut in Führung brachte. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torwart der Stadlauer keine Chance und sorgte somit für den 2:1 Halbzeitstand.

Slovan zieht davon

Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und drängten auf eine Vorentscheidung. In der 72. Minute war es erneut Toni Srok, der den Ball im Tor der Stadlauer versenkte und damit auf 3:1 erhöhte. Der SK Slovan HAC kontrollierte das Spiel nun nach Belieben und ließ dem Gegner kaum noch Chancen.

In der Schlussphase des Spiels drehte Tayfun Braun dann richtig auf. Zunächst erhöhte er in der 82. Minute auf 4:1 und stellte damit die endgültigen Weichen auf Sieg. Doch damit nicht genug, in der 90. Minute setzte er mit seinem zweiten Treffer des Abends den Schlusspunkt. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance und besiegelte den 5:1 Endstand.

Die Partie endete nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem deutlichen 5:1 Sieg für den SK Slovan HAC. Die Mannschaft von Trainer Gerhard Werner zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ dem FC Stadlau letztlich keine Chance. __________

SK Slovan HAC: Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, Toni Srok, David Nader, Christian Steinbacher (K), Benjamin Reich, Thomas Teissl, Tayfun Braun, Ahmed Hassan, Mehmet Arlu, Can Michael Nural, Melih Bicer



Ersatzspieler: Lukas Makary, Mihailo Jovic, Aleksandar Ilic, Vlade Janjic, Sandro Lukic-Grancic, Florian Gowin



Trainer: Gerhard Werner __________ FC Stadlau: Vitalii Stupak, Julian Lakits, Gabriel Bayer, Christian Libic, Lukasz Bogajewski, Antonio Stojimenov, Dominik Eichinger (K), Leon Effenberger, Dominik Kurz, Fedi Houidi, Yannick Hafner



Ersatzspieler: Aleksandar Mirkovic, Oliver Gujic, Daniel Radosavlevic, Kim Bröckl, Julian Gollner, Krystian Gora



Trainer: Stefan Horniatschek

Wiener Stadtliga: Slovan HAC : FC Stadlau - 5:1 (2:1)

90 Tayfun Braun 5:1

82 Tayfun Braun 4:1

72 Toni Srok 3:1

41 Benjamin Reich 2:1

33 Gabriel Bayer 1:1

15 Toni Srok 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.