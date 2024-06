Packendes Duell zwischen Gerasdorf Stammersdorf und ASV 13 endet unentschieden

Details Sonntag, 16. Juni 2024 20:03

Im spannenden Aufeinandertreffen der Wiener Stadtliga lieferten sich Gerasdorf Stammersdorf und Absteiger ASV 13 Hietzing ein mitreißendes Match, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Beide Teams zeigten große Moral und Kampfgeist, wobei sich besonders Alp Kahveci als doppelt erfolgreicher Torschütze für die Hietzinger auszeichnete. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs nahm die Partie in der zweiten Hälfte ordentlich Fahrt auf und hielt die Zuschauer bis zum Schluss in Atem. Für Mario Sonnleitner und sein Team der letzte Auftritt in der Wiener Stadtliga. Wie es mit ihm als ASV 13-Trainer weitergeht, ist offen.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit dem Anpfiff und beide Mannschaften waren von Anfang an bestrebt, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Die Gerasdorfer präsentierten sich stark in der Defensive und ließen kaum Chancen der Gäste zu. Auf der anderen Seite zeigte sich auch die Verteidigung von ASV 13 aufmerksam und verhinderte mehrere Vorstöße der Hausherren. Trotz einiger vielversprechender Angriffe gelang es keinem der beiden Teams, in der ersten Halbzeit ein Tor zu erzielen. Somit ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Torflut in der zweiten Hälfte

Nach dem Wiederanpfiff veränderte sich das Spielgeschehen drastisch. In der 63. Minute fiel das erste Tor des Abends: Connor Dostal von Gerasdorf Stammersdorf brachte seine Mannschaft mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Die Heimfans jubelten und hofften auf weitere Tore ihrer Mannschaft.

Doch die Freude währte nicht lange. In der 73. Minute schlug ASV 13 zurück. Alp Kahveci gelang der Ausgleichstreffer und sorgte damit wieder für Spannung auf dem Platz. Die Hietzinger wollten sich mit einem Unentschieden nicht zufriedengeben und drängten weiter nach vorne. Dies nutzten die Gerasdorfer jedoch zu ihrem Vorteil und erzielten in der 76. Minute durch Ahmet Babadostu das 2:1. Wieder lagen die Gastgeber in Führung und schienen auf der Siegerstraße zu sein.

Doch ASV 13 gab sich nicht geschlagen und kämpfte bis zum Schluss. In der 82. Minute war es erneut Alp Kahveci, der seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte und zum 2:2 ausglich. Beide Mannschaften versuchten in den letzten Minuten noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen, doch am Ende blieb es beim Unentschieden.

Das Spiel endete mit einem 2:2, einem Ergebnis, das den Einsatz und die Willensstärke beider Teams widerspiegelt. Für ASV 13 endet die Saison mit einem respektablen Ergebnis, der Abstieg stand bereits zuvor fest. Gerasdorf Stammersdorf erhoffte sich natürlich mehr, kann die Saison aber zumindest ohne Niederlage beenden.

SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, Stefan Trajilovic, Alen Colic, Andreas Hauser, Lukas Halper, Connor Dostal, Ahmet Babadostu, Murat Bora, Daniel Plank (K), Marcel Friedlmayer, Marcello Skokan



Ersatzspieler: Raphael Rusek, Marco Radits, Jure Pilic, Bernhard Ebinger, Jan Stärker, Noah Schimek



Trainer: Jürgen Halper

__________ ASV 13: Patrick Aschenbrenner (K), Julian Dorrek, Jakob Lustig, Jakob Hauptmann, Alexander Panner, Joshua Ferreira, Noah Rossler, Simon Priglinger Simader, Daniel Böck, Michael Lassbacher, Jonas Gary



Ersatzspieler: Stefan Eberl, Valentin Röhrich, Alp Kahveci, Daniel Frey, Mark Trubatsov, Kajetan De Giacomo



Trainer: Mario Sonnleitner

Wiener Stadtliga: Gerasdorf : ASV 13 - 2:2 (0:0)

82 Alp Kahveci 2:2

76 Ahmet Babadostu 2:1

73 Alp Kahveci 1:1

63 Connor Dostal 1:0

