1. Simmeringer SC gewinnt und überholt WAF Brigittenau in der Tabelle

Der 1. Simmeringer SC traf am Samstag auf WAF pinova Telekom. Beide Teams schwebten im Frühjahr im Abstiegskampf, beide konnten letztlich aber den Klassenerhalt für sich verbuchen. Am Samstag gab es nun einen klaren 3:0-Sieg der Gastgeber, die damit den WAF in der Tabelle sogar noch überholen.

Frühe Führung für Simmering

Die Simmeringer starten gut ins Spiel. Bereits in der 29. Spielminute gelang es den Hausherren, das erste Tor des Spiels zu erzielen - schöner Angriff über die Seite und Rares Sergiu Chiorean war der Torschütze, der seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Dieses frühe Tor gab dem 1. Simmeringer SC einen wichtigen psychologischen Vorteil.

Die Spieler der Hausherren agierten sowohl in der Defensive als auch in der Offensive sehr effektiv, was es WAF pinova Telekom schwer machte, zu klaren Torchancen zu kommen. Die Brigittenauer konnten dem Druck der Heimmannschaft nur schwer standhalten und hatten Mühe, ihre Angriffe erfolgreich abzuschließen. Dann läuft man aber im eins gegen eins auf den Goalie zu, kann die Top-Gelegenheit aber nicht nutzen.

Simmering baut die Führung aus

Im Verlauf der zweiten Halbzeit dominierte der 1. Simmeringer SC weiterhin das Spielgeschehen. Die Belohnung für diese konstante Leistung folgte in der 79. Minute, als Roman Holzgethan den Ball erneut im Netz der Gäste unterbringen konnte.

Nur wenige Minuten später, in der 83. Minute, setzte Andreas Rossak nach einem herrlichen Lochpass den Schlusspunkt der Partie. Mit seinem Tor zum 3:0 sicherte er endgültig den Sieg für den 1. Simmeringer SC.

Stimme zum Spiel:

Rene Hieblinger (Trainer Simmering): "Ich denke, dass wir jedenfalls verdient drei Punkte geholt haben. Wir haben das Ziel Klassenerhalt erreicht, es ist aber auch klar, dass wir damit allein nicht zufrieden sein können. Am Montag ist noch einmal Training, dann geht es in die Sommerpause und den Urlaub. Dann werden wir uns bestmöglich auf die neue Saison vorbereiten, wo wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben wollen. Das war ein Frühjahr, in dem lange nicht klar war, wie viele Klubs absteigen. Das heißt, man muss in der neuen Saison früh genug, die Punkte holen, um mit diesen Modalitäten nichts zu tun zu haben und nicht von anderen abhängig zu sein."

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Die Niederlage ist jedenfalls zu hoch ausgefallen. Wir hatten das Spiel im Griff. Wie schon in den vergangenen Wochen hat die Effizienz gefehlt und war ausschlaggebend für die Niederlage. Wir waren dem 1:1 jedenfalls näher als Simmering dem 2:0. Jetzt geht es dann in die Sommerpause und danach bereiten wir uns bestmöglich auf die neue Saison vor."

Peter Schrimpl (Obmann WAF): "Gratulation an Simmering zum verdienten Sieg. Wir müssen für nächste Saison unsere Hausaufgaben machen damit wir eine bessere Rolle spielen, mit der Kaderplanung sind wir fast fertig. Auch Simmering wünsche ich mit der neuen wunderschönen Sportanlage für nächste Saison alles Gute!"

Aufstellungen:

1.Simmeringer SC: Alexander Ruttinger, Luca Binder, Benjamin Soura, Florian Himler, Andreas Rossak, Roman Holzgethan, Dejan Slamarski (K), Rares Sergiu Chiorean, Santiago Gans Lombas, Philipp Hauser, Christian Berger

Ersatzspieler: Manuel Jagschitz, Uros Jovanovic, Noah Elijah Roka, Michael Ried, Peter Safranek, Alpha Ekandabeka

Trainer: Rene Hieblinger

WAF pinova Telekom: Hadi Mazidi - Noah Schindler, Christoph Schiller, Thomas Berger - Abdul Yazici, Ibrahim Chadzhimagomadow, Julian Tunjic, Leon Lux, Nico Schrammel (K), Taeu Chang - Georgi Marincheshki

Ersatzspieler: Abdullah Degirmenci, Marcel Strohmayer, Amar Fehratovic, El Sayed Hayan, Patrick Schwingenschlögl, Florian Martini

Trainer: Christian Schweigler

Wiener Stadtliga: Simmeringer SC : WAF - 3:0 (1:0)

83 Andreas Rossak 3:0

79 Roman Holzgethan 2:0

29 Rares Sergiu Chiorean 1:0

Foto: Simmeringer SC

