FC 1980 Wien triumphiert mit beeindruckender Aufholjagd gegen SC Mannswörth

Details Montag, 17. Juni 2024 08:57

In einem packenden Spiel der 29. Runde der Wiener Stadtliga sicherte sich der FC 1980 Wien einen spektakulären 4:2-Sieg gegen den SC Mannswörth. Die 1980er lagen zur Halbzeit mit 1:2 zurück, drehten aber in einer bemerkenswerten zweiten Halbzeit die Partie und zeigten eine beeindruckende Moral. Hasan Apaydin und Nuri Kilic waren die Helden des Abends mit ihren entscheidenden Treffern. Den schönsten erzielte aber Rafael Hofer mit einem unglaublichen Freistoßtor.

Frühe Führung für den FC 1980 Wien

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den FC 1980 Wien. Bereits in der 9. Minute zeigte Rafael Hofer sein Können und brachte die Heimmannschaft mit einem atemberaubenden Freistoßtor aus über 25 Metern in Führung. Die Zuschauer waren begeistert von diesem Kunstschuss, der den Torhüter des SC Mannswörth, Martin Klauninger, chancenlos ließ. Dieses frühe Tor setzte den Ton für eine spannende Partie.

Doch die Mannswörther ließen sich von diesem Rückschlag nicht entmutigen und zeigten ihrerseits eine kämpferische Einstellung. In der 18. Minute erzielte Can Özdemir von der Strafraumgrenze den Ausgleich für die Gäste. Er nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des FC 1980 Wien und schloss souverän ab. Das Spiel war wieder offen und die Spannung stieg weiter an.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang den Mannswörthern ein weiterer wichtiger Treffer. Saidouna Conde brachte seine Mannschaft nach einem Stellungsfehler der Hausherren in der 44. Minute mit 2:1 in Führung. Mit diesem Tor ging der SC Mannswörth mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause, während der FC 1980 Wien sich in der Kabine neu sortieren musste.

Aufholjagd und Sieg für die 1980er

Nach der Halbzeitpause zeigte der FC 1980 Wien eine völlig andere Gesicht und startete eine furiose Aufholjagd. Hasan Apaydin war der Mann der Stunde für die 1980er. Zunächst erzielte er in der 51. Minute per Kopf den Ausgleich zum 2:2 und nur zwei Minuten später, in der 53. Minute, brachte er seine Mannschaft mit einem weiteren Treffer nach einer Freistoßflanke völlig freistehend in Führung. Innerhalb von nur zwei Minuten hatte Apaydin das Spiel komplett gedreht und den FC 1980 Wien auf die Siegerstraße gebracht.

Der SC Mannswörth versuchte in der Folgezeit alles, um wieder ins Spiel zu finden, doch die Defensive des FC 1980 Wien stand nun deutlich stabiler und ließ kaum noch Chancen zu. Stattdessen nutzten die 1980er ihre Konterchancen und konnten in der 90. Minute durch Nuri Kilic den Schlusspunkt setzen. Kilic traf zum 4:2 und sicherte damit endgültig den Sieg für seine Mannschaft. Die Zuschauer feierten diesen Treffer frenetisch und die Freude über die gelungene Aufholjagd war riesig.

Schließlich beendete der Schiedsrichter das Spiel nach drei Minuten Nachspielzeit und der FC 1980 Wien konnte einen verdienten 4:2-Erfolg feiern.

Fadil Mulalic: "Es war in Summe ein verdienter Erfolg, erst in Halbzeit zwei konnten wir unsere Chancen so richtig nutzen. Bereits beim Stand von 1:0 hätten wir aber nachlegen können. Nun kann es in die wohlverdiente Pause gehen. Wir freuen uns aber bereits auf die kommende Saison."

1980 Wien: Simon Bodrazic, Milos Despotovic, Uros Sarafinovic, Daniel Djordjevic, Jeton Hajra, Rafael Hofer, Nico Ruziczka, Hasan Apaydin, Husein Ademovic (K), Matej Jurcevic, Philipp Herout



Ersatzspieler: Dino Alic, Mario Maglica, Edin Delić, Tolga Yilmaz, Nuri Kilic



Trainer: Fadil Mulalic

__________ SC Mannswörth: Martin Klauninger, David Pastuovic, Mohammed Khattab, Ugur Sezen, Can Özdemir, Christian Hautzinger (K), Máté Béla, Daniel Thamer, Daniel Meindorfer, Fuat Karacan, Saidouna Conde



Ersatzspieler: Akin Atmaca, Fabio Pinka, Lucas Keglevits, Samuel Rios, Walied Shani, Cihan Özdemir



Trainer: Thomas Gonda

Wiener Stadtliga: 1980 Wien : Mannswörth - 4:2 (0:2)

91 Nuri Kilic 4:2

53 Hasan Apaydin 3:2

51 Hasan Apaydin 2:2

44 Saidouna Conde 1:2

18 Can Özdemir 1:1

9 Rafael Hofer 1:0

