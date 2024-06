Austria XIII Auhof Center bezwingt Meister Sportunion Mauer in spannender Partie

Details Montag, 17. Juni 2024 09:23

Im Duell zwischen der Austria XIII Auhof Center und Sportunion Mauer in der Wiener Stadtliga konnte die Austria XIII Auhof Center einen verdienten 2:0-Sieg einfahren. In einem packenden Spiel, das erst in der zweiten Halbzeit seine entscheidenden Momente fand, zeigten die Hausherren eine beeindruckende Leistung. Christian Mijatovic und Zoran Pantic waren die Matchwinner für die Austria XIII, während Mauer trotz einer engagierten Vorstellung am Ende mit leeren Händen dastand.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit einem Anpfiff, und beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz. Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und taktischem Geplänkel. Die Austria XIII Auhof Center und Sportunion Mauer schenkten sich nichts und suchten immer wieder den Weg nach vorne. Trotz einiger vielversprechender Ansätze auf beiden Seiten gelang es keiner Mannschaft, sich entscheidend durchzusetzen. Die Abwehrreihen standen sicher, und die Torhüter mussten nur selten ernsthaft eingreifen. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Entscheidende Tore und Platzverweis in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel deutlich an Fahrt auf. Die Austria XIII Auhof Center kam mit mehr Schwung aus der Kabine und setzte die Gäste aus Mauer zunehmend unter Druck. In der 67. Minute fiel dann der erlösende Treffer für die Hausherren. Christian Mijatovic nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Maurer aus und erzielte das 1:0 für die Austria XIII. Dieser Treffer gab den Hausherren weiter Auftrieb, während Mauer nun gezwungen war, mehr Risiko einzugehen.

Die Situation verschärfte sich für die Gäste in der 75. Minute, als Luca Ruiss nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen musste. Diese Dezimierung erschwerte es den Maurern zusätzlich, das Spiel noch zu drehen. Die Austria XIII Auhof Center nutzte die numerische Überlegenheit geschickt aus und kontrollierte das Spielgeschehen. In der 90. Minute sorgte Zoran Pantic dann für die endgültige Entscheidung. Mit einem sehenswerten Treffer zum 2:0 besiegelte er den Sieg für die Austria XIII.

In den letzten Minuten der Nachspielzeit passierte nicht mehr viel. Die Austria XIII Auhof Center brachte den Vorsprung souverän über die Zeit und konnte am Ende einen verdienten 2:0-Heimsieg feiern. Damit setzten sie ein deutliches Zeichen in der Wiener Stadtliga und konnten wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze einfahren. Die Sportunion Mauer hingegen wird sich nach dieser Niederlage neu sortieren müssen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

Das Spiel endete nach 97 Minuten, und die Austria XIII Auhof Center durfte sich über einen hart erkämpften, aber letztlich verdienten Sieg freuen. Die Tore von Mijatovic und Pantic sowie die solide Defensivarbeit waren die Schlüssel zum Erfolg in dieser spannenden Partie.

Wiener Stadtliga: Austria XIII : Sportunion Mauer - 2:0 (0:0)

95 Zoran Pantic 2:0

67 Christian Mijatovic 1:0

