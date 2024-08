25 bärenstarke Minuten reichen RS Penzing für Auftaktsieg gegen Hellas Kagran

Details Freitag, 16. August 2024 21:22

"25 Minuten haben wir richtig richtig guten Fußball gezeigt und tolle Aktionen nach vorne gezeigt", war SC Red Star Penzing-Sportchef Michael Sonvilla nach einem 2:0-Auftaktsieg in die neue Saison gegen Hellas Kagran sehr zufrieden. Die frühe Dominanz der Penzinger und die schnelle Führung setzten die Weichen auf Sieg. Die Tore von Deniz Obradovic und Noah Eliott Tarrab Maslaton machten den Unterschied aus und bescherten dem Team von Trainer Klemens Messner die ersten drei Punkte. Die Gäste hatten aber durchaus die Möglichkeiten zumindest einen Zähler zu holen. Die Effizienz vor dem Tor war zum Auftakt aber der große Unterschied.

Schnelle Führung durch Obradovic

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und bereits in der 12. Minute konnte der Red Star Penzing das erste Tor bejubeln. Nach einem schnellen Umschaltspiel über Tobias Steiner, der mit viel Gefühl über die Hellas-Abwehr lupfte und dort Deniz Obradovic fand, agierte dieser alleine vor Mak Bosnic im Kasten der Gäste eiskalt. Der Stürmer zeigte seine technische Klasse und verwandelte den Ball per Volley zum 1:0. Die frühe Führung ließ die Penzinger selbstbewusster auftreten und setzte Hellas Kagran sofort unter Druck. In weiterer Folge hatten die Gastgeber mehrere Standards zu verzeichnen und aus einem solchen sollte keine 5 Minuten später auch schon der nächste Treffer fallen.

Nur vier Minuten später erhöhte der Red Star Penzing auf 2:0. Diesmal war es Noah Eliott Tarrab Maslaton, der nach einer Freistoßflanke von Julian Opetnik von der rechten Seite den Ball ins Netz beförderte (16.).

Starke Defensivleistung der Penzinger

Nach dem zweiten Tor übernahmen aber immer mehr die Gäste das Kommando. "Wir hatten keine ideale Vorbereitung, die Kondition war also bei der Hitze ein entscheidender Punkt und da mussten wir dem Anfangstempo früh Tribut zollen", sah auch Sonvilla eine kritische Phase im Spiel. Die Abwehr um Kapitän Christoph Jakl stand aber sicher und verhinderte konsequent jeden Vorstoß der Kagraner. Bei einem Lattentreffer der Gäste, hatte man aber auch Glück.

Trotz einiger Versuche von Aleksandar Prvulovic und Taner Sen, den Anschlusstreffer zu erzielen, blieb der Erfolg aus. Auch die Mittelfeldspieler Adrien Dauce und Emil Safer fanden keine Lücken, um ihre Stürmer in aussichtsreiche Positionen zu bringen.

Schlagabtausch ohne Großchancen

Die zweite Halbzeit verlief ähnlich wie die erste, beide Mannschaften hatten ihre Anteile am Spiel. Lediglich die Anzahl der Chancen hatte sich im Vergleich zum ersten Durchgang verringert. Die Spielkontrolle hatte eher Hellas, speziell in einer knapp 10-minütigen Druckphase Mitte der zweiten Halbzeit. Kapital konnte man allerdings keines daraus schlagen, speziell aus einigen Eckbällen.

In der Schlussphase änderte sich dann nichts mehr am Spiel, Red Star brachte den Vorsprung über die Zeit.

Alles in allem bot die Partie einen spannenden Auftakt zur neuen Saison der Wiener Stadtliga.

Michael Sonvilla: "25 Minuten haben wir richtig richtig guten Fußball gezeigt und tolle Aktionen nach vorne gezeigt. Da waren wir auch enorm effizient und haben tolle Tore gemacht. Nach dieser Phase hat man aber gemerkt, dass wir keine ideale Vorbereitung hatten und konditionell nicht da stehen, wo wir gerne wären. Die Jungs haben in weiterer Folge aber unglaublich stark gekämpft und den Vorsprung über die Zeit gebracht. Vor der Partie wären wir mit einem Zähler durchaus zufrieden gewesen, weil wir wussten, dass Hellas eine ganz andere Mannschaft als noch letzte Saison ist. Und das hat man heute eindrucksvoll gesehen. So gesehen, sind wir mit dem Dreier zum Auftakt natürlich sehr zufrieden."

Red Star Penzing: Christoph Jakl (K), Thomas Tammer, Colin Eteleng, Vinzenz Zitny, Deniz Obradovic, Stefan Sandner, Julian Opetnik, Noah Eliott Tarrab Maslaton, Eghosa Osarodion, Roman Sturzeis, Tobias Steiner



Ersatzspieler: Jacob Gallei, Kamal Nonyerim, Lukas Sonvilla, Ivan Caselles Signes, Michael Ried, Pjeter Lekaj



Trainer: Klemens Messner



__________ Hellas Kagran: Mak Bosnic - Thierno Dick, Lukas Höbinger, Jan Jankai, Ben Schoisswohl - Emil Safer, Adrien Dauce, Nuh Nazli (K), Christopher Schaller - Aleksandar Prvulovic, Taner Sen



Ersatzspieler: Benjamin Michal, Mikail Ceri, Simon Löhlein, Oliver Bauregger, Filip Smiljanic



Trainer: Rene Fischer

Wiener Stadtliga: RS Penzing : Hellas K. - 2:0 (2:0)

16 Noah Eliott Tarrab Maslaton 2:0

12 Deniz Obradovic 1:0

