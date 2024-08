Werbung für die Stadtliga: SC Mannswörth besiegt bärenstarken FC Stadlau

Details Freitag, 16. August 2024 23:34

Der SC Mannswörth triumphierte in einem hochklassigen Spiel der Wiener Stadtliga mit einem knappen 2:1-Heimsieg über den FC Stadlau. Das Spiel bot von Beginn an viel Action und guten Fußball von beiden Seiten. Trotz eines frühen Rückstands gelang es den Mannswörthern, das Spiel zu drehen und letztlich als Sieger vom Platz zu gehen. "Wir wussten, dass Stadlau stark sein wird aber das war noch eine Klasse stärker als erwartet. Umso glücklicher sind wir über den Sieg zum Auftakt", war Mannswörth-Trainer Thomas Gonda nach der Partie hochzufrieden.

Stadlau mit Traumaktion zur Führung

Das Spiel startete starken Gästen aus Wien und der Führung nach nicht einmal 20 Minuten. David Bednarcik brachte die Gäste nach herrlichem Zuspiel von Lukasz Bogajewski, der einen weiten Wechselpass auf die linke Seite genau auf Bednarcik spielte, mit einem präzisen Schuss in Führung. Der SC Mannswörth versuchte, sofort zu antworten, hatte aber Glück, dass die Gäste aus Wien vor der Pause nicht noch nachlegten.

Mannswörth versuchte gut dagegenzuhalten und das gelang ihnen auch.

Aufholjagd und Last-Minute-Sieg

In der Pause stellte Gonda systemtechnisch ein wenig um und das trug spätestens nach einigen Wechseln nach knapp 60 Minuten Früchte. Die Mannswörther traten nun mit neuer Energie auf und erhöhten den Druck auf die Defensive der Stadlauer. Es dauerte jedoch bis zur 75. Minute, bis der erlösende Ausgleich fiel. Ugur Sezen traf nach gelungener Aktion im Starfraum spitzem Winkel hoch ins kurze Eck. Nun war wieder alles offen und die Hausherren drängten.

Die entscheidende Wende kam in der 89. Minute, als Can Özdemir zum Matchwinner für die Mannswörther wurde und mit seinem Schuss ins kurze Eck das 2:1 erzielte. Der FC Stadlau versuchte in den verbleibenden Minuten, noch einmal zurückzuschlagen, doch die Abwehr des SC Mannswörth ließ nichts mehr anbrennen und sicherte den knappen Sieg.

Thomas Gonda: "Stadlau war wirklich bärenstark. Wir konnten froh sein, dass wir zur Pause nicht höher in Rückstand gelegen sind, auch wenn wir gut dagegengehalten haben. In der Pause haben wir dann umgestellt und spätestens mit den Wechseln nach einer knappen Stunde, haben wir uns immer besser präsentiert. Die Tore waren dann großartig herausgespielt. Respekt aber an Stadlau. Ich habe sie letzte Woche beobachtet und da waren sie schon stark aber heute waren sie noch eine Klasse besser. Umso glücklicher können wir jetzt sein, gehen mit Selbstvertrauen ins Derby gegen Schwechat nächste Woche."

__________

SC Mannswörth: Stefan Staudinger, Tarik Akbiyik, Kader Bamba, Mohammed Khattab, Aldin Ibrahimovic, Vinicius Leite Teles, Can Özdemir, Christian Hautzinger (K), Máté Béla, Daniel Meindorfer, Saidouna Conde



Ersatzspieler: Martin Klauninger, Akin Atmaca, Ugur Sezen, David Pastuovic, Fuat Karacan, Cihan Özdemir



Trainer: Thomas Gonda

__________ FC Stadlau: Sebastian Bacher, Gabriel Bayer (K), Philipp Engleithner, David Bednarcik, Lukas Heinicker, Lukasz Bogajewski, Fedi Houidi, Kim Bröckl, Krystian Gora, Yannick Hafner, Oliver Gujic



Ersatzspieler: Vitalii Stupak, Ibrahim Abd Rabou, Murtaza Abrahmi, Noah Batinic, Marcel Kunisch, Matthias Aberle



Trainer: Moemen Oraby

Wiener Stadtliga: Mannswörth : FC Stadlau - 2:1 (0:1)

89 Can Özdemir 2:1

75 Ugur Sezen 1:1

18 David Bednarcik 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.