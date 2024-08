Aufsteiger First Vienna Amateure bezwingt SV Wienerberg

Details Samstag, 17. August 2024 11:25

Der SV Wienerberg traf in der ersten Runde der Wiener Stadtliga auf die First Vienna FC Amateure. Die Gäste gingen mit gehörig Selbstvertrauen ins Match, sicherte man sich doch in überragender Manier den Meistertitel in der 2. Landesliga. Und eines vorweg: Man startete auch wunschgemäß in die neue Saison in der höchsten Spielklasse Wiens. Man gewann mit 2:0 durch Tore von Alexander Krammer und Louis Birkhahn.

Führung für First Vienna

Dabei dauerte es eine Weile, bis die beiden Teams ins Spiel kommen. Das sollte sich ändern, zumindest auf der einen Seite. Die Wienerberger sind auf eine solide Defensive bedacht, während die Youngsters aus Döbling auf schnellen Kombinationsfußball setzten. Zwei Halbchancen blieben ungenutzt, als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es aber 1:0 für die Gäste. Alexander Krammer war zur Stelle.

Wienerberg ohne Glück

Nach der Pause drängte der SV Wienerberg auf den Ausgleich und erspielte sich die eine oder andere auch gute Chance. Die Defensive der Gäste stand jedoch sicher und konnte die Angriffe der Wienerberger immer wieder entschärfen.

In der 83. Minute sorgte Louis Birkhahn schließlich für die Vorentscheidung. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff kam Birkhahn in aussichtsreicher Position an den Ball und erhöhte souverän auf 2:0 für die First Vienna FC Amateure.

Stimmen zum Spiel:

Christian Hasenberger (Trainer Wienerberg): "Wir haben sehr viel Aufwand betrieben und waren über die gesamte Spielzeit gegen einen sehr guten Gegner mehr als ebenbürtig. Wir hatten auch über 90 Minuten gesehen die besseren Tormöglichkeiten. Leider können wir uns davon nichts kaufen, da Vienna aus den wenigen Möglichkeiten, die sie hatten die Tore gemacht haben. Trotzdem blicke ich aufgrund der Leistung positiv in die Zukunft. Gratulation an Vienna."

Gökce Tuna (Trainer Vienna): ""Wir waren sehr gut vorbereitet auf die Partie. Die Motivation auf das erste Spiel in der Stadtliga hat man den Jungs angemerkt und wir konnten unseren Matchplan gut umsetzten. Kurz sind wir geschwommen vor der Halbzeit. Genau in der Phase haben wir dann das Tor gemacht, was wichtig war. Mit dem 2:0 kurz vor Spielende haben wir den Sieg dann endgültig gesichert. Unsere junge Mannschaft hat heute eine starke Leistung gezeigt. Es war ein verdienter Sieg und ein sehr positiver Start in die Saison."

Aufstellungen:



SV Wienerberg 1921: Michael Höfler, Jan Mülner, Daniel Baumann, Maximilian Schmid, Ibrahim Mohamed, David Gschaider, Benjamin Pitzek, Srdan Todorovic, Christoph Hüttmair (K), Florian Schöberl, Mahmud Selim Imamoglu

Ersatzspieler: Nemanja Ivic, Tahsin Hasyilmaz, Adin Hodzic, Aleks Temelkov, Kenneth Oduaro

Trainer: Werner Hasenberger

Vienna: Moritz Troindl, Razvan Boca, Alexander Krammer, Michael Valtchev (K), Hakija Mahmutovic, Karl Höflich, Louis Birkhahn, Kelechi Nnamdi, Dean Titkov, Aris Stogiannidis, Edin Huskovic

Ersatzspieler: Maximilian Zeidler, Simon Ellen, Felix Nagele, Luka Babic, Vincent Zeidler, Aelaf Ayalew

Trainer: Gökce Tuna

Wiener Stadtliga: SV Wienerberg : Vienna Amat. - 0:2 (0:1)

83 Louis Birkhahn 0:2

46 Alexander Krammer 0:1

Foto: First Vienna

