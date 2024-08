Austria XIII Auhof Center siegt bei LAC-Inter

In einem intensiven Spiel der Wiener Stadliga zwischen dem LAC-Inter und Austria XIII Auhof Center konnte sich das Gastteam mit einem Endstand von 3:1 durchsetzen. Trotz beherzter Versuche war für die Gastgeber nicht mehr als ein Ehrentreffer drinnen. Das Spiel, welches das erste Stadtliga-Match von LAC-Inter seit 2012 war, bot zahlreiche spannende Szenen und wurde schlussendlich durch die Effizienz der Gäste entschieden.

LAC-Inter-Kapitän verletzt sich früh - Kaya bringt Gäste in Front

Bereits in der 8. Minute hatte Melih Kaya die erste Chance für Austria XIII, doch Fabio De Monte rettete auf der Linie. Die Gastgeber mussten in der 13. Minute einen Rückschlag hinnehmen, als Kapitän Ismael Drabo nach einem Foul behandelt werden musste und kurzzeitig nicht weiterspielen konnte. Trotz seiner Rückkehr in der 20. Minute zeigte sich bald, dass es nicht mehr weitergeht und er nach 30 Minuten endgültig ausgewechselt werden musste. Dies stellte eine erhebliche Schwächung für LAC-Inter dar.

Austria XIII nutzte die Schwächephase der Gastgeber und erzielte in der 27. Minute das 0:1 durch Melih Kaya, der nach einem weiten Ball flach ins lange Eck traf. LAC-Inter versuchte daraufhin, den Druck zu erhöhen, und kam kurz vor der Halbzeit durch Severin Mijatovic zu einer großen Chance, die jedoch vom Gästetorhüter Dominik Krischke vereitelt wurde. So ging es mit einem 0:1 in die Pause.

Ferencak trifft an alter Wirkungsstätte

In der zweiten Halbzeit drängten beide Teams auf weitere Tore. In der 69. Minute verpasste Nicolas Bonk knapp den Ausgleich, als er nach einem Freistoß von Lukas Pauer knapp am langen Eck vorbeiköpfte. LAC-Inter hatten weitere Chancen, doch Austria XIII zeigte sich effizienter vor dem Tor. In der 73. Minute erhöhte Marlon Buck nach einer Ablage von Jan Ferencak mit einem abgefälschten Schuss auf 0:2.

Die Gäste legten in der 85. Minute nach, als Jan Ferencak nach einer Hereingabe von rechts zum 0:3 abstaubte und damit die endgültige Entscheidung herbeiführte. Für Ferencak war es eine emotionale Rückkehr zu seinem Stammverein, bei dem er ausgebildet worden war und insgesamt 10 Jahre gespielt hatte.

Trotz des deutlichen Rückstands gaben die Gastgeber nicht auf. Lukas Pauer konnte in der 91. Minute den Ehrentreffer für LAC-Inter erzielen, nachdem er den Ball im gegnerischen Tor versenkte. Nach insgesamt 94 Minuten endete das Spiel mit einem 1:3 für Austria XIII Auhof Center.

Aufstellungen:

LAC-Inter: Christoph Sauer, Fabio De Monte (64. Lukas Pauer), Severin Mijatovic, Tobias Seebacher, Ulrich Hubauer (64. Luca Piskac), David Obradovic, Ramaz Kalch, Ismael Drabo (K) (30. Ludwig Hubauer/HZ. Moritz Urbanski), Ahmad Naqshbandy, Nicolas Bonk (78. Ismael Minoungou), Tobias Ulbing

Ersatzspieler: Dario Kurevija, Ludwig Hubauer, Ismael Minoungou, Lukas Pauer, Luca Piskac, Moritz Urbanski

Trainer: Günther Weigl

Austria XIII Auhof Center: Dominik Krischke, Christian Mijatovic, Michael Pechar, Vitalie Bordian, Melih Kaya (89. Daniel Koch), Andrija Pavlovic, Mario Walder (K), Stefan Nemetz, Marlon Buck, Jan Rafael Ferencak (89. David Martic), Anton Jäger

Ersatzspieler: Simon Manzoni, Mohamed Ibrahim, Florian Gaugusch, Ferdinand Holdhaus, Daniel Koch, David Martic

Trainer: Michael Keller

Schiedsrichter: Bünyamin Kilicdagi,

1. Assistent: Yunus Zalin,

2. Assistent: Ahmet Bayar

Wiener Stadtliga: LAC-Inter : Austria XIII - 1:3 (0:1)

91 Lukas Pauer 1:3

85 Jan Rafael Ferencak 0:3

73 Marlon Buck 0:2

27 Melih Kaya 0:1

