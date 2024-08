WAF pinova Telekom dreht Spiel gegen SV Schwechat

Details Sonntag, 18. August 2024 19:19

WAF pinova Telekom empfing am Sonntagvormittag den SV Schwechat. Beide Teams hatten sich viel für das Spiel vorgenommen, letztlich konnten sich die Gastgeber durchsetzen, und zwar mit 2:1 nach 0:1-Rückstand. Damit startet WAF ganz nach Wunsch in die neue Saison in der Wiener Stadtliga.

Schwechat geht in Führung

Das Spiel beginnt ausgeglichen und mit zwei mutig aufspielenden Teams. Vorerst will es aber nicht mit Toren klappen. Nach einer Trinkpause in der 25. Minute aufgrund der warmen Temperaturen, kamen die Gäste besser ins Spiel. In der 34. Minute dann der Durchbruch für die Schwechater: Yannic Mattes erzielte das 1:0 für die Gäste. Vorausgegangen war eine Flanke, die keinen Abnehmer fand, bis Mattes völlig frei stand und den Ball ins Netz beförderte.

Vor der Halbzeit hatten die Gäste weitere Chancen, die Führung auszubauen. Besonders in der 44. Minute bot sich eine große Möglichkeit, als der Torwart des WAF pinova Telekom den Ball nicht festhalten konnte und beinahe der zweite Gegentreffer fiel. Allerdings scheiterte der Angreifer der Schwechater am bereits am Boden liegenden Keeper.

WAF pinova Telekom dreht das Spiel

In der zweiten Halbzeit startete der WAF pinova Telekom entschlossener. In der 58. Minute gelang Milan Milovanovic der wichtige Ausgleichstreffer zum 1:1. Der Ausgleich brachte den Gastgebern Oberwasser und Schwechat schien nach dem Ausgleich die Kontrolle zu verlieren. In der 74. Minute war es schließlich Piotr Pawlowski, der die Heimmannschaft mit einem präzisen Abschluss mit 2:1 in Führung brachte.

In den letzten Minuten des Spiels versuchten die Gäste aus Schwechat, noch einmal alles nach vorne zu werfen, doch ihre Bemühungen blieben erfolglos. Ein letzter Einwurf in der 90. Minute brachte keine Gefahr mehr, und das Spiel endete mit einem verdienten 2:1-Sieg für die Brigittenauer.

Stimmen zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "In den ersten 30 Minuten hatten wir das Spiel im Griff und müssen mindestens mit 2 Toren in Führung gehen, aus dem nichts mit dem ersten Angriff ging der Gegner aber in Führung und hatte dann in den letzten 10 Minuten noch Chancen auf eine höhere Führung! Im zweiten Abschnitt haben wir ein wenig etwas geändert und ab Minute 60 dann das Spiel wieder auf unserer Seite ziehen können mit dem einzigen Unterschied, dass wir uns dieses Mal mit den Toren belohnt haben! Am Ende des Tages muss man beiden Teams gratulieren, das war Werbung für den Wiener Stadtliga Fußball. Großes Kompliment an Schwechat, die technisch sehr guten Fussball spielen, wenn nicht sogar den besten in der Liga!"

Aleksandar Palalic (Trainer Schwechat): "In erster Linie kann ich der Mannschaft nur ein großes Kompliment aussprechen für die heutige starke Leistung, weil wir heute ohne 11 Spieler antreten mussten. Die erste Halbzeit war richtig gut, wir haben es leider verabsäumt, das zweite Tor zu machen, damit wäre die Partie erledigt gewesen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann leider zwei Fehler gemacht, die sofort bestraft wurden. Trotzdem bin Ich stolz auf die Jungs, weil sie in dieser Konstellation noch nie am Platz gestanden sind. Mund abwischen, weiter zusammenrücken und nächste Woche geht es weiter."

Wiener Stadtliga: WAF : Schwechat - 2:1 (0:1)

74 Piotr Pawlowski 2:1

58 Milan Milovanovic 1:1

34 Yannic Mattes 0:1

