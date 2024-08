SV Schwechat überrollt SC Mannswörth im Derby

Details Samstag, 24. August 2024 20:18

In einem mitreißenden Spiel der Wiener Stadtliga setzte sich der SV Schwechat klar mit 5:1 gegen den SC Mannswörth durch. Die Zuschauer sahen ein temporeiches Derby, das zunächst ausgeglichen verlief, aber in der zweiten Halbzeit von den Gästen dominiert wurde.

Frühe Führung durch Demic

Das Spiel begann ohne großes Abtasten und schon nach zwölf Minuten ging der SV Schwechat in Führung. Martin Demic traf zum 0:1 und setzte damit ein frühes Zeichen für die Gäste. Der SC Mannswörth zeigte sich zunächst unbeeindruckt und versuchte, das Spiel unter Kontrolle zu bringen. Dies gelang ihnen in der 38. Minute, als Vinicius Leite Teles den Ausgleich erzielte und die Heimfans jubeln ließ. Mit einem 1:1-Unentschieden gingen beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Schwechat dreht auf

Nach dem Seitenwechsel legte der SV Schwechat einen Zahn zu und bestimmte das Spielgeschehen - man explodierte förmlich. In der 62. Minute brachte Shahumran Afzali die Gäste erneut in Führung und nur eine Minute später erhöhte Brian Brem auf 1:3. Dieser Doppelschlag binnen weniger Sekunden schienen die Mannswörther aus dem Konzept zu bringen.

Der SV Schwechat ließ hingegen nicht nach und nutzte die Verunsicherung des Gegners gnadenlos aus. In der 72. Minute war es Manuel Bauer, der das vierte Tor für die Gäste erzielte und damit alle Hoffnungen der Mannswörther auf ein Comeback zunichtemachte. Der SC Mannswörth versuchte dennoch, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch ihre Bemühungen blieben ohne Erfolg.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Manuel Cerba in der 84. Minute, der das 1:5 markierte und den klaren Sieg des SV Schwechat besiegelte. Dabei hätte der Sieg letztlich sogar noch höher ausfallen können, denn die Schwechater vergaben mehrere Hochkaräter. Der SC Mannswörth konnte dem nichts mehr entgegensetzen und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Dejan Mladenov (Sportlicher Leiter Schwechat): "Das war ein unglaublicher Auftritt der Mannschaft. Mir fehlen sogar ein wenig die Worte. In der zweiten Halbzeit sind wir explodiert. Wir haben ein schönes Tor nach dem anderen geschossen. Ich freue mich für den ganzen Verein, dass wir uns so was von belohnt haben im Derby. Wenn es 7:1 ausgeht, darf auch niemand raunzen. Heute haben wir uns für den schönen Fußball, den wir immer spielen, belohnt. Das war wirklich toll, wir hatten unglaublichen Ballbesitz, Top-Zweikampfverhalten."

Wiener Stadtliga: Mannswörth : Schwechat - 1:5 (1:1)

84 Manuel Cerba 1:5

72 Manuel Bauer 1:4

63 Brian Brem 1:3

62 Shahumran Afzali 1:2

38 Vinicius Leite Teles 1:1

12 Martin Demic 0:1

