WAF Brigittenau bezwingt den 1. Simmeringer SC vor eigenem Publikum

Details Sonntag, 25. August 2024 08:26

In einem hart umkämpften Spiel der Wiener Stadtliga setzte sich WAF pinova Telekom knapp mit 1:0 gegen den 1. Simmeringer SC durch. Leon Lux erzielte das einzige Tor des Abends und bescherte seiner Mannschaft den Sieg. Damit konnten die Brigittenauer auch das zweite Saisonspiel für sich entscheiden.

Frühes Tor entscheidet die Partie

Das Spiel begann mit viel Tempo und beide Mannschaften suchten früh den Weg nach vorne. Bereits in der 25. Minute sollte das entscheidende Tor fallen. Leon Lux von WAF Brigittenau nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Simmeringer und erzielte das 0:1. Die Simmeringer versuchten sofort zu reagieren, doch die Defensive der Gäste stand sicher.

Spannung bis zum Schluss

Nach dem Führungstreffer zog sich die Truppe von Trainer Christian Schweigler etwas zurück und konzentrierte sich auf die Verteidigung. Die Simmeringer, angeführt von Kapitän Jagschitz, versuchten immer wieder, Lücken in der Abwehr der Gäste zu finden. Chancen ergaben sich vor allem durch Standardsituationen und einige gut herausgespielte Angriffe, doch der Ausgleich wollte nicht fallen.

Der 1. Simmeringer SC warf alles nach vorne, um noch den Ausgleich zu erzielen. Die Verteidigung der Brigittenauer hielt jedoch und so endete die Partie nach 94 Minuten mit einem 1:0-Sieg für WAF pinova Telekom.

Stimme zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Ein wichtiger Arbeitssieg gegen ein stark neu formiertes Simmeringer Team! Nach den ersten 10 Minuten Abtasten übernahmen wir dann das Spiel und gingen verdient 1:0 in Führung. Leider riss uns mit der Führung auch gleichzeitig der Faden und die Simmeringer hatten bis zur Pause eine sehr starke Drangphase auf unser Tor, die wir aber überwinden konnten! In der zweiten Halbzeit waren wir wieder kompakter und hätten das zweite Tor machen können. Am Ende verteidigten wir dann unseren Vorsprung sehr leidenschaftlich über die Zeit! Gratulation an meine Mannschaft zum heutigen Auswärtssieg bei einer sehr gut spielenden Simmeringer Truppe!"

Wiener Stadtliga: Simmeringer SC : WAF - 0:1 (0:1)

25 Leon Lux 0:1

