FC Stadlau und SV Wienerberg teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 25. August 2024 08:40

Der FC Stadlau empfing am Freitagabend den SV Wienerberg 1921. Beide Klubs wollten auf die Niederlagen zum Saisonstart antworten, was aber keinem so richtig gelang - zumindest vom Ergebnis her. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Frühe Führung für Wienerberg

Die Wienerberger fanden besser ins Spiel. Man setzt den Gegner sogleich unter Druck. Schon in der 21. Minute gelang es den Gästen, den ersten Treffer des Spiels zu erzielen. Jan Mülner nutzte eine Gelegenheit und brachte den SV Wienerberg mit einem präzisen Abschluss in Führung.

Der FC Stadlau zeigte sich jedoch unbeeindruckt von dem Rückstand. Die Mannschaft von Trainer Moemen Oraby kämpfte sich zurück ins Spiel und erspielte sich einige Chancen, doch die Abwehr des SV Wienerberg stand zunächst sicher. Das Spiel entwickelte sich zu einem intensiven Duell.

Ausgleich durch Elfmeter

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit viel Engagement auf beiden Seiten. Der FC Stadlau drängte auf den Ausgleich und setzte die Gäste zunehmend unter Druck. Die harte Arbeit zahlte sich schließlich in der 67. Minute aus, als der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte. Lukas Heinicker trat für den FC Stadlau an und verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:1-Ausgleich.

In den verbleibenden Minuten versuchten beide Mannschaften, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch am Ende trennten sich der FC Stadlau und der SV Wienerberg mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Werner Hasenberger (Trainer Wienerberg): "Von meiner Seite ein Riesenkompliment an jeden einzelnen Spieler (egal ob Stadlau oder Wienerberg), der heute am Platz gestanden ist. Bei extremen Temperaturen war es ein ausgeglichenes Match über 90 Minuten, mit hohem Tempo. Dieses Spiel hat sich keinen Verlierer verdient und deshalb finde ich, dass das Unentschieden absolut in Ordnung geht."

Wiener Stadtliga: FC Stadlau : SV Wienerberg - 1:1 (0:1)

67 Lukas Heinicker 1:1

21 Jan Mülner 0:1

