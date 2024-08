4:1-Sieg: SV Donau dominiert Hellas Kagran

Details Sonntag, 25. August 2024 20:00

In der zweiten Runde der Wiener Stadtliga trafen Hellas Kagran und SV Donau aufeinander. Für die Gäste von Donau war es das erste Ligaspiel, nachdem die Begegnung in der ersten Runde wegen Starkregens abgesagt werden musste. Dieser Ausfall sollte aber kein Problem darstellen für die Kaisermühlener, denn man konnte das Spiel überzeugend mit 4:1 für sich entscheiden.

Starke Anfangsphase der Gäste

SV Donau startete druckvoll. Bereits in der 19. Minute konnten die Gäste den ersten Treffer verbuchen. Eddi Jusic erzielte das 1:0 für SV Donau und stellte früh die Weichen auf Sieg - Kombination über den rechten Flügel, Stanglpass auf Jusic und der verwertet. Nur eine Minute später, in der 20. Minute, war es erneut die Donau, die jubeln konnte. Dieses Mal war Aleksandar Cvetkovic der Torschütze - wieder einen Angriff über den rechten Flügel und wieder zappelt das Leder im Netz. Die Abwehr von Hellas Kagran hatte große Mühe, den Angriffen der Gäste standzuhalten.

SV Donau ließ nicht nach und erhöhte in der 25. Minute auf 3:0. Wieder war es Eddi Jusic, der mit seinem zweiten Treffer des Tages seine starke Leistung untermauerte - Kombination in der Mitte über fünf Stationen, tiefer Pass und Jusic trifft. Damit haben die Gäste bereits nach nicht einmal einer halben Stunde für klare Verhältnisse gesorgt und das Spiel wohl schon frühzeitig entschieden. Zwei Mal konterten die Kaisermühlener eiskalt. Die Kagraner schienen von der Offensive der Gäste überfordert und hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden.

Hellas Kagran kämpft, aber SV Donau bleibt überlegen

Trotz des frühen Rückstands versuchte Hellas Kagran, ins Spiel zurückzufinden. In der 39. Minute gelang ihnen dann der Anschlusstreffer zum 1:3. Jan Jankai traf für die Kagraner und ließ kurzzeitig Hoffnung aufkommen. Doch die Freude währte nicht lange. Noch vor dem Halbzeitpfiff stellte SV Donau den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. In der 45. Minute traf Andrej Vukovic zum 4:1 für die Gäste. Damit ging es mit einer deutlichen Führung der Donau in die Pause.

Die zweite Halbzeit verlief weniger ereignisreich. Hellas Kagran versuchte zwar weiterhin, den Rückstand zu verkürzen, doch die Defensive der Donau stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Die Gäste verwalteten ihre Führung geschickt und ließen den Ball in den eigenen Reihen laufen. Die Kagraner fanden kein Mittel, um die kompakte Abwehr der Donau zu durchbrechen.

Stimme zum Spiel:

Felix Panosch (Trainer Donau): "Für unser erstes Meisterschaftsspiel war es eine ganz gute Leistung. Wir waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft.

Unseren Matchplan haben wir top umgesetzt und uns sehr viele Topchancen herausgespielt. Leider haben wir viele Chancen liegen gelassen, sonst hätte der Sieg noch höher ausfallen können."

Wiener Stadtliga: Hellas K. : SV Donau - 1:4 (1:4)

48 Andrej Vukovic 1:4

39 Jan Jankai 1:3

25 Eddi Jusic 0:3

20 Aleksandar Cvetkovic 0:2

19 Eddi Jusic 0:1

