Torloses Remis zwischen Austria XIII Auhof Center und SK Slovan HAC

Details Sonntag, 25. August 2024 20:14

Das Wiener Stadtliga-Duell zwischen Austria XIII Auhof Center und SK Slovan HAC Trachten Witzky endete ohne Tore. Trotz eines umkämpften Spiels, jedoch ohne den ganz großen Möglichkeiten auf beiden Seiten konnte bei unglaublichen heißen Temperaturen keine der beiden Mannschaften dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. "Wir haben uns eigentlich gegenseitig neutralisiert, weil keiner wirklich Fehler machen wollte bei der Hitze", analysierte Slovan-Cheftrainer Gerhard Werner die Partie

Defensive Dominanz in der ersten Hälfte

Die erste Halbzeit war geprägt von viel taktischem Geplänkel, in dem keines der beiden Teams wirklich aktiv werden konnte. Bei hohen sommerlichen Temperaturen merkte man sowohl den von Michael Keller trainierten Hausherren, als auch den Gästen mit Trainer Gerhard Werner an, dass Fehlervermeidung oberste Priorität hatte. "Keiner wollte bei der schon fast unmenschlichen Hitze, einem Tor nachlaufen, wenngleich das dem Spiel wohl gut getan hätte", so Werner. Die beste Möglichkeit hatte dann seine Mannschaft, Lukic-Grancic's Schuss aus der Drehung im Sechzehner fiel aber zu schwach und zentral aus.

Lattentreffer in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nur wenig am Spiel. Insgesamt erwischten beide Mannschaften nicht ihren besten Tag. Man sah die Bemühungen auf beiden Seiten aber wirklich Ertrag brachten diese nicht. Die beste Möglichkeit hatten dann kurz vor Schluss erneut die Gäste. Edin Harcevic knallte einen Freistoß ans Lattenkreuz. Krischke im Tor der Hausherren hätte keine Chance gehabt. Nachdem auch dieser Ball aber nicht den Weg ins Tor fand, blieb es beim 0:0.

Gerhard Werner: "Es war für beide Mannschaften schwierig ein temporeiches Spiel aufzuziehen. Die brütende Hitze war schon fast unmenschlich. Wir haben uns dann gegenseitig neutralisiert, weil keiner ein Tor bekommen wollte. Das hätte dem Spiel aber wohl gut getan. Die beste Möglichkeit hatten dann kurz vor Schluss aber der Freistoß ging leider nur an die Latte. Schlussendlich geht die Punkteteilung aber auch absolut in Ordnung."

__________ Austria XIII Auhof Center: Dominik Krischke, Anton Jäger, Marlon Buck, Christian Mijatovic, Michael Pechar, Jan Rafael Ferencak, Vitalie Bordian, Melih Kaya, Andrija Pavlovic, Mario Walder (K), Stefan Nemetz



Ersatzspieler: David Hagmann, Ferdinand Holdhaus, David Martic, Daniel Koch, Florian Gaugusch, Mohamed Ibrahim



Trainer: Michael Keller

__________ SK Slovan HAC: Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, David Nader (K), Florian Gowin, Matthias Muhr, Boris Biro, Aleksandar Ilic, Mario Lozic, Sandro Lukic-Grancic, Oliver Ikic, Tayfun Braun, Matej Lukic-Grancic



Ersatzspieler: Lukas Makary, Mihailo Jovic, Edin Harcevic, Mateja Stojiljkovic, Mehmet Arlu, Can Michael Nural



Trainer: Gerhard Werner

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.