Halbes Dutzend gegen Gerasdorf Stammersdorf - Vienna 1B feiert Kantersieg

Der First Vienna FC Amat. konnte sich in der 2. Runde der Wiener Stadtliga mit einem beeindruckenden 6:1-Sieg gegen den SV Gerasdorf Stammersdorf durchsetzen. Die Gastgeber dominierten das Spiel über weite Strecken und ließen Gästen aus Niederösterreich speziell in der zweiten Halbzeit kaum mehr eine Chance. "Bis zum 1:0 war es aus meiner Sicht ausgeglichen. Wie wir uns derzeit nach Rückstand aber anstellen und verhalten, müssen wir diese Woche ansprechen", war Gerasdorf Sportchef Johann Radits sauer.

Geduld wird belohnt

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Teams. Die ersten Minuten waren von einigen kleineren Chancen der Gastgeber geprägt. In der 12. Minute verzeichnete die Vienna ihren ersten Abschluss, der jedoch zu ungenau war. Gerasdorf versuchte, durch schnelle Konter gefährlich zu werden, konnte jedoch kaum zwingenden Chancen kreieren. Trotzdem verlief das Match über weite Strecken ausgeglichen.

In der 29. Minute war es schließlich soweit: Hakija Mahmutovic brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Ein chaotischer Moment im Strafraum der Gäste, der in einem unglücklichen Faustabwehrversuch von Gerasdorf-Keeper Mark Grigoryan endete, ermöglichte es Mahmutovic, den Ball ins Tor zu schieben. Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem knappen Vorsprung, obwohl die Vienna weiter Druck machte und Gerasdorf kaum aus der eigenen Hälfte ließ.

Tore im Minutentakt

Die zweite Halbzeit startete furios für die Vienna. Bereits in der 50. Minute erhöhte Aelaf Ayalew auf 2:0. Nur zwei Minuten später war es erneut Louis Birkhahn, der auf 3:0 stellte und damit den Grundstein für einen erfolgreichen Nachmittag legte. Gerasdorf zeigte sich zwar bemüht und hatte in der 55. Minute durch Daniel Plank einen Lichtblick, als dieser zum 3:1 traf, doch die Hoffnung währte nicht lange.

Louis Birkhahn stellte in der 65. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her. In der Folge war von den Gästen nicht mehr viel zu sehen, und die Vienna hatte das Spiel fest im Griff. Gerasdorf geriet zunehmend unter Druck und konnte sich kaum noch befreien.

In der 77. Minute war es Aris Stogiannidis, der nach einer Ecke zum 5:1 traf. Die Gäste waren nun komplett überfordert und mussten schließlich in der 82. Minute das sechste Tor hinnehmen. Alexander Krammer sorgte mit einem präzisen Schuss für den Schlusspunkt einer einseitigen Partie.

Johann Radits: "Das Spiel war aus meiner Sicht bis zum 1:0 ausgeglichen, wenngleich die Vienna die besseren Chancen hatte. Wir hatten aber ebenso welche nur leider sind wir, wie schon gegen 1980 Wien, durch einen individuellen Fehler in Rückstand geraten und wie wir uns danach präsentiert haben geht gar nicht. Die Art und Weise wie wir mit Rückständen umgehen ist inakzeptabel und müssen wir diesen Woche ansprechen und ausdiskutieren."

__________ Vienna: Marcel Ecker, Razvan Boca, Felix Nagele, Dean Titkov, Michael Valtchev (K), Hakija Mahmutovic, Louis Birkhahn, Kelechi Nnamdi, Aris Stogiannidis, Aelaf Ayalew, Luka Babic



Ersatzspieler: Moritz Troindl, Alexander Krammer, Karl Höflich, Vincent Zeidler, Amar Dzibric, Dominic Dziurdzik



Trainer: Gökce Tuna , BSc

__________ SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, Stefan Trajilovic, David Hochreiter, Marcel Strohmayer, Connor Dostal, Ahmet Babadostu, Murat Bora, Michael Rosenberger, Daniel Plank (K), Julian Burisic, Marcel Friedlmayer



Ersatzspieler: Raphael Rusek, Andreas Hauser, Lukas Halper, Bernhard Ebinger, Karim Schneider, Nazif Kuhinja



Trainer: Jürgen Halper

Wiener Stadtliga: Vienna Amat. : Gerasdorf - 6:1 (1:0)

82 Alexander Krammer 6:1

77 Aris Stogiannidis 5:1

65 Louis Birkhahn 4:1

55 Daniel Plank 3:1

52 Louis Birkhahn 3:0

50 Aelaf Ayalew 2:0

29 Hakija Mahmutovic 1:0

