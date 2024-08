FC 1980 Wien triumphiert gegen Red Star Penzing mit 2:0

Details Sonntag, 25. August 2024 20:45

In der 2. Runde der Wiener Stadtliga konnte der FC 1980 Wien einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen Red Star Penzing feiern. Die 1980er zeigten von Beginn an ihre Entschlossenheit und erzielten bereits in der 3. Minute durch Hasan Apaydin das Führungstor. Im Verlauf des Spiels hätten die Hausherren die Möglichkeit gehabt, das Match früher zu entscheiden. Gelungen war das aber erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. "Ein absolut verdienter Sieg, bei dem wir es verpasst haben, den Sack schon in Halbzeit eins zuzumachen", resümierte 1980-Trainer Fadil Mulalic nach dem Match.

Blitzstart für die 1980er

Von der ersten Minute an war die Heimmannschaft, der FC 1980 Wien, voll konzentriert und setzte die Gäste aus Penzing unter Druck. Bereits in der dritten Minute zahlte sich dieser Einsatz aus, als Hasan Apaydin den Ball nach einem Fehler der Gäste-Hintermannschaft und gutem Pressing per Lupfer im Tor von Red Star Penzing unterbrachte und somit für die 1:0-Führung sorgte. Dieser frühe Treffer gab den 1980ern die nötige Sicherheit und Kontrolle über das Spiel.

Die Penzinger versuchten, auf den Rückstand zu reagieren und drängten auf den Ausgleich. Allerdings stand die Abwehr sicher. Vor allem Artur Mkrtichyan im Tor der 1980er zeigte eine starke Leistung und parierte mehrere Schüsse der Gäste. Auf der anderen Seite blieb der FC 1980 Wien stets gefährlich und erspielte sich einige gute Gelegenheiten, um die Führung auszubauen. "Wir haben es leider verabsäumt schon früher mehr als nur das eine Tor zu machen."

Die erste Halbzeit endete somit mit einer knappen, aber verdienten Führung für die Gastgeber. In der Pause stellte Trainer Fadil Mulalic seine Mannschaft gut auf die zweite Halbzeit ein, während Klemens Messner von Red Star Penzing versuchte, neue Impulse für sein Team zu setzen.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Wiederanpfiff drängte Red Star Penzing weiter auf den Ausgleich, doch die 1980er blieben defensiv stabil und ließen kaum gefährliche Situationen zu. Der FC 1980 Wien setzte hingegen auf schnelle Konter und erarbeitete sich einige vielversprechende Torchancen. Trotz des knappen Vorsprungs war die Mannschaft von Fadil Mulalic weiterhin bestrebt, das Spiel vorzeitig zu entscheiden.

In der 90. Minute war es schließlich soweit: Adin Grabovac, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden war, sorgte für die Entscheidung und den verdienten Heimsieg.

Fadil Mulalic: "Es ist ein absolut verdienter Heimsieg. Wir haben es nur leider nicht geschafft früher den Sack zuzumachen. Unser Tormann hat uns auch in der einen oder anderen Situation glänzend vor einem Gegentor bewahrt. Red Star hatte aber in der zweiten Halbzeit kaum mehr eine gute Chance. Es war das wie zu erwarten enge und schwere Spiel. Nachdem wir es aber gewonnen haben, können wir von einem gelungenen Saisonstart sprechen."

___________ 1980 Wien: Artur Mkrtichyan, Milos Despotovic, Daniel Djordjevic, Jeton Hajra, Mert Göksin, Semin Delic, Hasan Apaydin, Husein Ademovic (K), Edin Delić, Manuel Petrović, Philipp Herout



Ersatzspieler: Simon Bodrazic, Uros Sarafinovic, Nenad Jesic, Adin Grabovac, Zinedin Hamzic, Rafael Hofer



Trainer: Fadil Mulalic

___________ Red Star Penzing: Christoph Jakl (K), Thomas Tammer, Colin Eteleng, Vinzenz Zitny, Michael Ried, Deniz Obradovic, Stefan Sandner, Julian Opetnik, Eghosa Osarodion, Pjeter Lekaj, Tobias Steiner



Ersatzspieler: Jacob Gallei, Lukas Sonvilla, Ivan Caselles Signes, Leon Shaini, Montassar Chrigui, Philipp Königstein



Trainer: Klemens Messner

Wiener Stadtliga: 1980 Wien : RS Penzing - 2:0 (1:0)

94 Adin Grabovac 2:0

3 Hasan Apaydin 1:0

