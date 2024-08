Befreiungsschlag für SV Gerasdorf Stammersdorf - 3:1-Sieg gegen FC Stadlau

Details Freitag, 30. August 2024 20:47

"Es ist geschafft und war enorm wichtig durch den Heimsieg heute wieder zurück in die Spur zu finden." Johann Radits, Sportlicher Leiter des SV Gerasdorf Stammersdorf konnte man die Erleichterung nach dem 3:1-Heimsieg gegen den FC Stadlau deutlich hören. Nach zwei deutlichen Niederlagen zum Auftakt gegen FC 1980 Wien und First Vienna FC 1894 1B gelang der Mannschaft von Trainer Jürgen Halper zum Auftakt der 3. Runde der Wiener Stadtliga ein souveräner und verdienter Erfolg. Männer des Spiels waren Connor Dostal mit einem Doppelpack und Julian Bursisic.

Diesmal in Führung

Im Vergleich zu der 0:4- und 1:6-Niederlage gegen 1980 Wien bzw. der Vienna 1B, stellten die Niederösterreicher diesmal um und spielten aus einer gesicherten Abwehr heraus. Der geordnete Spielaufbau hatte diesmal weniger Priorität. "Da sind wir in den letzten beiden Partien durch Eigenfehler im Aufbau und anschließenden Gegentoren ordentlich eingefahren. Das wollten wir diesmal verhindern", erklärte Radits die Umstellung. Und das sollte Früchte tragen. Nach knapp 20 Minuten spitzelte David Hochleitner einen Eckball mit der Fußspitze ins kurze Eck zum 1:0 (21.). Die Führung gab Sicherheit - entscheidend an diesem Abend.

Nur zehn Minuten später, in der 31. Minute, erhöhte Connor Dostal auf 2:0 für die Gastgeber. Nach einer super Aktion auf der linken Außenbahn, zog er nach innen und schlenzte den Ball genau ins lange Eck. Der Stürmer zeigte seine Torjägerqualitäten. Die Gerasdorfer schienen auf einem guten Weg, das Spiel frühzeitig zu entscheiden.

Eigentor bringt Stadlau zurück

In der 34. Minute gelang den Gästen durch Dominik Kurz der Anschlusstreffer zum 2:1. Kurz nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gerasdorfer aus und brachte Stadlau wieder ins Spiel. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause. Die Zuschauer durften sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

"Doppelpacker" Connor Dostal

Nach dem Seitenwechsel versuchte der FC Stadlau, weiter Druck auf die Gastgeber auszuüben. Doch die Gerasdorfer standen defensiv stabil und ließen nur wenige Chancen zu. In der 50. Minute war es erneut Connor Dostal, der nach einem guten Zusammenspiel mit Julian Burisic für die Vorentscheidung sorgte. Mit einem präzisen Schuss stellte er den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und brachte seine Mannschaft mit 3:1 in Führung.

Die Stadlauer versuchten in der verbleibenden Spielzeit, noch einmal zurückzukommen, doch die Abwehr der Gerasdorfer hielt stand. Auch die Einwechslungen von Trainer Moemen Oraby brachten keine entscheidende Wende mehr. Die Gastgeber spielten die Partie souverän zu Ende und sicherten sich letztlich den verdienten Sieg.

Mit diesem Erfolg findet der SV Gerasdorf Stammersdorf der Wiener Stadtliga auf die Siegerstraße, feiert den ersten "Dreier" der noch jungen Saison.

Johann Radits: "Mit der Linie von hinten rauszuspielen hatten wir in den ersten beiden Spielen keinen Erfolg. Deswegen haben wir uns heute auf eine stabile Abwehr konzentriert. Wir sind glücklich über den Sieg und hoffen damit in die Spur zu finden. Die kämpferische Leistung war heute absolut top und siegbringend. Leider hat sich Ahmet (Anm. Babadostu) verletzt. Die Diagnose steht noch aus aber dürfte etwas mit dem Oberschenkel sein."

SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, Stefan Trajilovic, David Hochreiter, Alen Colic, Marcel Strohmayer, Connor Dostal, Ahmet Babadostu, Murat Bora, Michael Rosenberger, Daniel Plank (K), Julian Burisic



Ersatzspieler: Raphael Rusek, Andreas Hauser, Lukas Halper, Bernhard Ebinger, Marco Radits, Nazif Kuhinja



Trainer: Jürgen Halper

__________ FC Stadlau: Sebastian Bacher, Gabriel Bayer (K), Philipp Engleithner, Lukas Heinicker, Lukasz Bogajewski, Kim Bröckl, Matthias Aberle, Krystian Gora, Yannick Hafner, Dominik Kurz, Oliver Gujic



Ersatzspieler: Vitalii Stupak, Julian Gollner, Ibrahim Abd Rabou, Murtaza Abrahmi, Noah Batinic, Vladyslav Kolesnykov



Trainer: Moemen Oraby

Wiener Stadtliga: Gerasdorf : FC Stadlau - 3:1 (2:1)

50 Connor Dostal 3:1

34 Dominik Kurz 2:1

31 Connor Dostal 2:0

21 David Hochreiter 1:0

