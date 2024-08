Packendes Acht-Tore-Remis bei SV Wienerberg gegen SV Schwechat

Details Freitag, 30. August 2024 23:10

Der SV Wienerberg traf am Freitagabend in der dritten Runde der Wiener Stadtliga auf den SV Schwechat. Das Spiel wurde zu einem Torfestival, endete allerdings ohne Sieger. Letztlich hieß es 4:4-Unentschieden. Dabei lagen die Wienerberger bereits mit 4:2 voran, mussten sich aber mit einem Punkt begnügen.

Offener Schlagabtausch in der ersten Halbzeit

Schon früh in der Begegnung konnten die Schwechater das erste Ausrufezeichen setzen. In der 15. Minute brachte Shahumran Afzali die Gäste mit 1:0 in Führung. Der SV Wienerberg ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und antwortete nur wenige Minuten später: Paul Semrau erzielte in der 22. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Gastgeber übernahmen nun die Initiative und setzten die Abwehr von SV Schwechat unter Druck.

In der 30. Minute gelang es Srdan Todorovic, den Ball im Tor von Schwechat unterzubringen, wodurch der SV Wienerberg mit 2:1 in Führung ging. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur fünf Minuten später schlug erneut Shahumran Afzali für die Schwechater zu und stellte den Spielstand auf 2:2. Die Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften um jeden Ball kämpften. Kurz vor dem Halbzeitpfiff zeigt der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt: Jan Mülner tritt an und verwandelt sicher zum 3:2.

Schwechat schlägt zurück

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete: mit einem Tor. Jan Mülner erhöhte in der 47. Minute auf 4:2 für den SV Wienerberg und schien damit die Weichen auf Sieg gestellt zu haben. Doch der SV Schwechat gab sich nicht geschlagen. In der 58. Minute unterlief Florian Schöberl ein unglückliches Eigentor, wodurch die Gäste wieder auf 4:3 herankamen.

In den folgenden Minuten drängte der SV Schwechat auf den Ausgleich, während der SV Wienerberg versuchte, den knappen Vorsprung zu verteidigen. Die Gäste warfen alles nach vorne und werden belohnt: Manuel Cerba erzielt 71. Minute den Ausgleich zum 4:4. In der Folge sind die Schwechater sogar drauf und dran, das Spiel noch einmal völlig zu drehen, doch es bleibt beim Unentschieden. Wienerberg traf in der Schlussphase auch noch die Stange. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab.

Stimmen zum Spiel:

Werner Hasenberger (Trainer Wienerberg): "Das war ein verrücktes Spiel mit 8 Toren. Wir haben die ersten 15 Minuten überhaupt keinen Zugriff gehabt, Schwechat ging zu diesem Zeitpunkt absolut verdient in Führung. Dann haben wir uns gefangen und das Spiel gedreht. Schwechat glich wieder aus und beinahe im Gegenzug ist uns wieder der Führungstreffer geglückt. In Hälfte zwei ist uns rasch das 4:2 gelungen und Schwechat hat in weiterer Folge wieder ausgeglichen. Danach hatten beide Mannschaften Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden, aber ich denke über 90 Minuten gesehen geht das Unentschieden in Ordnung. Auf jeden Fall war es für die Zuschauer ein sehr attraktives Spiel mit vielen Toren."

Aleksandar Palalic (Teammanager Schwechat): "Spielerisch wieder sehr gut, aber hinten dieses Mal zu fehleranfällig, wir haben viel zu einfach Tore bekommen. Trotzdem ein Kompliment dass man nach einen 2:4-Rückstand nochmal zurück in die Partie findet. Am Ende waren noch Chancen da, um das Spiel zu gewinnen, aber auch in der letzten Minuten mit dem Stangenschuss von Wienerberg hätte man verlieren können. Im Grunde glaub ich, geht das X in Ordnung. Die Körpersprache war leider bei einigen heute nicht bei 100 Prozent und dies muss immer gegeben sein . sonst wird man nicht erfolgreich sein."

Wiener Stadtliga: SV Wienerberg : Schwechat - 4:4 (3:2)

71 Manuel Cerba 4:4

58 Eigentor durch Florian Schöberl 4:3

47 Jan Mülner 4:2

39 Jan Mülner 3:2

35 Shahumran Afzali 2:2

30 Srdan Todorovic 2:1

22 Paul Semrau 1:1

15 Shahumran Afzali 0:1

Foto: SV Schwechat

