Kein Sieger: SC Mannswörth und 1. Simmeringer SC trennen sich 1:1

Details Freitag, 30. August 2024 23:24

In der 3. Runde der Wiener Stadtliga begegneten sich der SC Mannswörth und der 1. Simmeringer SC in einem intensiven Spiel, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Die Hausherren holten dabei einen Rückstand auf und zeigten, dass nach der 1:5-Derbyniederlage letzte Woche noch Kampfgeist in ihr steckten. "Ich bin absolut zufrieden, weil die Mannschaft nach der deutlichen Niederlage letzte Woche eine Reaktion und Moral gezeigt hat", resümierte Mannswörth-Trainer Thomas Gonda.

Kampfbetonte erste Halbzeit

In den ersten 15 Minuten zeigte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften ungefähr gleich viele Spielanteile hatten und ihre Defensivarbeit betonten. Dies führte dazu, dass jegliche Angriffsbemühungen neutralisiert wurden.

Nach 30 Minuten stand es weiterhin 0:0, und keine der beiden Mannschaften konnte nennenswerte Chancen herausspielen. Die Defensiven dominierten das Geschehen, und es blieb abzuwarten, ob sich vor der Halbzeit noch etwas am Spielstand ändern würde. Auch nach 40 Minuten war das Bild unverändert: ein kampfbetontes, aber chancenarmes Spiel.

Mit einem 0:0 ging es schließlich in die Halbzeitpause. Beide Teams konnten bis dahin keine entscheidenden Akzente setzen, sodass die Spannung auf die zweite Halbzeit wuchs.

Dramatische zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste, mit viel Kampfgeist und wenigen Torchancen. Nach 70 Minuten sah es immer noch nach einer torlosen Punkteteilung aus, da das Spielgeschehen weiterhin hin und her ging, jedoch ohne echte Gefahr für beide Torhüter.

Dann jedoch änderte sich das Blatt in der 76. Minute. Michael Bernhard vom 1. Simmeringer SC legte sich einen Freistoß knapp außerhalb des Strafraums zurecht und verwandelte ihn wunderschön in die Maschen. Damit gingen die Gäste mit 1:0 in Führung und es stellte sich die Frage, ob die Hausherren eine Antwort darauf finden würden.

Und tatsächlich ließen die Mannswörther nicht lange auf sich warten. In der 85. Minute gelang dem SC Mannswörth der Ausgleich. Vinicius Leite Teles setzte zu einem starken Angriff über die linke Seite an und schob den Ball an Gäste-Keeper Manuel Jagschitz vorbei ins lange Eck. Der Jubel war groß, als der Ausgleich zum 1:1 fiel - dabei blieb es schlussendlich auch.

Thomas Gonda: "Ich bin absolut zufrieden, weil die Mannschaft nach der deutlichen Niederlage letzte Woche eine Reaktion und Moral gezeigt hat. Vor der Pause konnten wir unser Spiel noch nicht so aufziehen, war Simmering die bessere und dominantere Mannschaft. Doch nach der Pause hatten wir mehr vom Spiel. Dass wir dann aus einem Freistoß in Rückstand geraten ist bitter aber wir haben die richtige Reaktion gezeigt. So kann man arbeiten."

__________ SC Mannswörth: Stefan Staudinger, Tarik Akbiyik, Kader Bamba, Aldin Ibrahimovic, Vinicius Leite Teles, Can Özdemir, Christian Hautzinger (K), Máté Béla, David Pastuovic, Fuat Karacan, Cihan Özdemir



Ersatzspieler: Martin Klauninger, Akin Atmaca, Mohammed Khattab, Ugur Sezen, Saidouna Conde, Antonio Zimmer



Trainer: Thomas Gonda

__________ 1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Benjamin Soura, Sanel Tahirovic, Andreas Rossak, Roman Holzgethan, Dejan Slamarski, Christoph Rapp, Santiago Gans Lombas, Peter Safranek, Christian Berger, Michael Bernhard



Ersatzspieler: Alexander Ruttinger, Nico Portschy, Marcel Brunner, Anel Husejnovic, Kevin Salay, Enzo Nkonobang



Trainer: Rene Hieblinger

Wiener Stadtliga: Mannswörth : Simmeringer SC - 1:1 (0:0)

85 Vinicius Leite Teles 1:1

76 Michael Bernhard 0:1

Details

