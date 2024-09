SV Donau triumphiert gegen FC 1980 Wien mit 3:0

Details Samstag, 31. August 2024 12:35

Der SV Donau hat in der dritten Runde der Wiener Stadtliga einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den FC 1980 Wien gefeiert. Aleksandar Cvetkovic führte Donau mit zwei Treffern zum verdienten Erfolg, während Mateo Sarac den Schlusspunkt setzte. Der FC 1980 Wien musste zudem ab der 82. Minute in Unterzahl spielen, nachdem Manuel Petrović die Rote Karte sah.

Die Donau geht in Führung

Dabei dauerte es eine Weile, bis die beiden Mannschaften ins Spiel kommen. Donau hat etwas mehr Ballbesitz, bis zum ersten Treffer dauert es aber. Aleksandar Cvetkovic ist es dann, der in der 45. Minute den Führungstreffer erzielte - er nimmt ein Zuspiel mit der Brust mit und setzt sich gegen die Innenverteidiger durch - bei seinem Schuss ins linke Eck hat der Torwart keine Chance. Mit diesem Ergebnis gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Der SV Donau baut die Führung aus

Nach der Pause erhöhte der SV Donau den Druck und dominierte das Spielgeschehen. Die Gäste aus Wien hatten Schwierigkeiten, sich aus der Umklammerung zu befreien und gefährliche Angriffe zu starten. In der 68. Minute war es erneut Aleksandar Cvetkovic, der nach einem schnellen Konter zum 2:0 traf - schöne Einzelaktion außerdem.

FC 1980 Wien schwächte sich dann auch noch selbst, als Manuel Petrović in der 82. Minute die Rote Karte sah und sein Team somit in Unterzahl agieren musste. Die Donau nutzte die numerische Überlegenheit geschickt aus und ließ Ball und Gegner laufen. In der 90. Minute setzte Mateo Sarac nach einem Stanglpass von der linken Seite den Schlusspunkt.

Stimme zum Spiel:

Felix Panosch (Trainer SV Donau): "Es war ein souveräner Sieg meines Teams. Die komplette Mannschaft hat sehr gut gegen den Ball gearbeitet und kaum etwas zugelassen. Das ist gegen einen Gegner wie 1980 nicht einfach. Wir haben uns sehr gut auf den Gegner eingestellt und uns auf unsere Stärken fokusiert und konnten uns wieder viele Torchancen herausspielen.

Ich bin stolz auf die Leistung der Jungs."

Wiener Stadtliga: SV Donau : 1980 Wien - 3:0 (1:0)

95 Mateo Sarac 3:0

68 Aleksandar Cvetkovic 2:0

46 Aleksandar Cvetkovic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.