First Vienna FC Amateure weiter makellos - 2:1 gegen Red Star Penzing

Details Samstag, 31. August 2024 12:45

In einem spannenden Spiel der 3. Runde der Wiener Stadtliga konnten sich die First Vienna FC Amateure knapp mit 2:1 gegen Red Star Penzing durchsetzen. Damit feiern die Döblinger den dritten Sieg im dritten Saisonspiel und machen ihren Saisonstart nach Maß perfekt.

Torflaute in der ersten Halbzeit

Die Vienna kam in den ersten Minuten nur schwer ins Spiel. Red Star Penzing war defensiv sehr gut organisiert und schloss die Lücken im letzten Drittel, sodass die jungen Döblinger mit dem gewohnt starken Kurzpassspiel kaum gefährlich wurden. Deshalb reagierte man früh und konzentrierte sich vermehrt auf das Spiel um den zweiten Ball. Beide Mannschaften waren auf Augenhöhe und somit blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim 0:0.

Spannung in der zweiten Hälfte

Im zweiten Durchgang kam die Vienna besser ins Spiel. In dieser Phase lag der erste Treffer in der Luft. Nach 58 Minuten war es dann so weit. Nach einem langen Ball sicherte man den Ball und Birkhan traf zur Führung. Nur wenige Augenblicke später zappelte das Netz erneut. Zeidler, der erstmals in dieser Saison von Beginn an startete, erhöhte auf 2:0. Nach dem Treffer zog sich die Mannschaft etwas zurück. Die Heimmannschaft versuchte sich immer wieder in der Offensive, doch die Youngsters der Vienna verteidigten aufopferungsvoll.

Das Spiel wurde dann etwas zerfahrener. Red Star Penzing spielte viele lange Bälle. Kurz vor dem Schlusspfiff gelang der Heimmannschaft noch der Anschlusstreffer. Nach einem langen Ball konnte die Vienna den Ball nicht klären und Mayrhofer versenkte die Kugel unglücklich ins eigene Tor. An der Punkteverteilung änderte das nichts mehr.

Stimme zum Spiel:

Gökce Tuna (Trainer Vienna): „Die erste Hälfte war nicht so gut, aber dafür haben wir zu Beginn von Hälfte zwei unsere Stärken aufs Feld gebracht. Am Ende waren wir fast nur noch in der Defensive, das ist eigentlich nicht unser Spiel, aber auch das ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Jungs.“

Wiener Stadtliga: RS Penzing : Vienna Amateure - 1:2 (0:0)

92 Eigentor durch Noah Mayrhofer 1:2

61 Vincent Zeidler 0:2

58 Louis Birkhahn 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.