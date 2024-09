Spannendes Duell: SV Dinamo Helfort siegt knapp gegen LAC-Inter

Details Sonntag, 25. August 2024 15:03

In einem packenden Spiel der Wiener Stadtliga setzte sich der SV Dinamo Helfort mit einem knappen 3:2-Sieg gegen den Landstraßer Athletik Club-Inter durch. Nach einer dominanten ersten Halbzeit von Dinamo Helfort, in der sie mit 3:0 führten, kam LAC-Inter in der zweiten Halbzeit stark zurück, konnte aber den Rückstand nicht mehr vollständig aufholen.

Frühe Führung für Dinamo Helfort

Die Begegnung begann mit einem hohen Tempo. Bereits in der 18. Minute erzielte Sean Ljevakovic das 1:0 für die Gäste aus Ottakring. Es folgte ein starker Schuss aus 23 Metern, der die Abwehr von LAC-Inter überwinden konnte. In der 22. Minute erhöhte Christiano Ivkic auf 2:0, nachdem er eine präzise Hereingabe verwertete.

Dinamo Helfort zeigte in der ersten Halbzeit eine beeindruckende Leistung, besonders bei Standardsituationen. In der 33. Minute wurde die Gefährlichkeit von Agron Malas Freistößen und Eckbällen mehrmals deutlich. Es dauerte nicht lange, bis das Team von Trainer Stefan Coric erneut zuschlug. In der 37. Minute traf Marko Parmakovic zum 3:0 und baute die Führung weiter aus.

Die Gastgeber hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und schienen vom Druck der Favoritenrolle von Dinamo Helfort überwältigt. Ein Versuch von Tobias Seebacher in der 28. Minute blieb ohne Erfolg, und auch weitere Distanzschüsse von Ulrich Hubauer verfehlten ihr Ziel.

Aufholjagd von LAC-Inter in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause zeigte der LAC-Inter eine deutlich verbesserte Leistung. Die junge Mannschaft kämpfte sich zurück ins Spiel und erzeugte immer mehr Druck auf die Abwehr der Gäste. In der 63. Minute wurde der Einsatz belohnt, als Tobias Ulbing nach einem Foul im Strafraum den anschließenden Elfmeter sicher verwandelte und auf 1:3 verkürzte.

Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und die Gastgeber drängten auf weitere Tore. In der 75. Minute war es erneut Ulbing, der eine Hereingabe von De Monte verlängerte. Doch Urbanski konnte die Chance nicht nutzen, und der Gästetorhüter parierte problemlos. Ivan Cerkez hatte in der 87. Minute die Möglichkeit, die Führung für Dinamo Helfort weiter auszubauen, doch Christoph Sauer im Tor von LAC-Inter blieb Sieger im Eins-gegen-Eins.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit gelang es dem LAC-Inter, den Druck nochmals zu erhöhen. Vier Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt, und in der 90. Minute traf Tobias Ulbing erneut für die Gastgeber, diesmal zum 2:3. Die Spannung war auf dem Höhepunkt, aber Dinamo Helfort verteidigte geschickt und brachte die knappe Führung über die Zeit.

Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem 3:2-Sieg für die Gäste aus Ottakring. Trotz der Niederlage zeigte der LAC-Inter eine kämpferische Leistung in der zweiten Halbzeit, konnte aber den Rückstand aus der ersten Hälfte nicht mehr komplett aufholen. Dinamo Helfort hingegen konnte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen und feierte damit einen erfolgreichen Start in die Saison der Wiener Stadtliga.

