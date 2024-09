Dritter Sieg in drittem Saisonspiel: WAF Brigittenau deklassiert LAC-Inter

Details Sonntag, 01. September 2024 16:44

In der dritten Runde der Wiener Stadtliga empfing WAF pinova Telekom die Mannschaft von LAC-Inter und konnte einen überzeugenden 5:0-Sieg verbuchen. LAC-Inter hatte in den Anfangsminuten noch einige Chancen, doch die Gastgeber spielten ihre Stärken konsequent aus und nutzten die Fehler der Gäste eiskalt aus. Damit steht WAF doch überraschend nach drei Runden bei neun Punkten.

WAF pinova Telekom geht durch Eigentor in Führung

Dabei ist das Spiel im ersten Durchgang noch weitgehend ausgeglichen. In der 15. Minute verpasste Tobias Ulbing die Führung für LAC-Inter, als er im eins gegen eins an Mazidi scheiterte. Auch Marian Reitzer konnte in der 22. Minute den Ball nicht im Tor unterbringen.

Die Wende brachte schließlich die 32. Minute, als Abill Platzer nach einer scharfen Hereingabe ins eigene Tor traf und somit die Brigittenauer mit 1:0 in Führung brachte. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Spielstand, obwohl Julian Tunjic kurz vor dem Pausenpfiff noch eine gute Chance für WAF pinova Telekom hatte.

Brigittenauer bauen Führung aus und dominieren das Spiel

Nach der Pause legten die Gastgeber sofort nach. In der 49. Minute nutzte Milan Milovanovic einen Fehler der LAC-Defensive aus und traf aus zentraler Position ins linke Eck zum 2:0. Jetzt sind die Gastgeber entfesselt. In der 58. Minute baute Mario Pollack die Führung auf 3:0 aus, nachdem er einen Ballverlust der Gäste nahe der Cornerfahne ausnutzte. In der 80. Minute kassierte Nicolas Bonk von LAC-Inter nach einem Foulspiel die Rote Karte. Nur eine Minute später versenkte Leon Lux einen Freistoß ins rechte Eck und erhöhte damit auf 4:0.

Den Schlusspunkt setzte erneut Leon Lux in der 83. Minute. Nach einer Vorlage des eingewechselten El Sayed Hayan erzielte er sein zweites Tor und markierte damit den 5:0-Endstand.

Stimme zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Wir sind natürlich überglücklich über den Sieg und die drei Punkte. Der Sieg ist auch verdient gewesen, auch wenn am Ende etwas zu hoch. LAC hat das speziell in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Aber bei uns sieht man, dass sich die harte Arbeit der vergangenen 14 Monate auszahlt. Die Jungs ziehen voll mit und wir haben uns im Sommer gut verstärkt. Wir müssen trotzdem am Boden bleiben. Es sind drei Partien gespielt. Wir genießen den Moment und fahren mit einem tollen Gefühl zu Helfort, wo wir nichts zu verlieren haben. Kompliment an meine Mannschaft heute wieder - das war heute wieder stark!"

Wiener Stadtliga: WAF : LAC-Inter - 5:0 (1:0)

83 Leon Lux 5:0

81 Leon Lux 4:0

58 Mario Pollack 3:0

49 Milan Milovanovic 2:0

32 Eigentor durch Abill Platzer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.