SV Dinamo Helfort lässt Austria XIII Auhof Center bei klarem 3:0-Sieg keine Chance

Details Sonntag, 01. September 2024 17:36

"Am Ende geht der Sieg absolut in Ordnung, tolle Leistung der Mannschaft." Stefan Coric hatte nach dem 3:0 Heimsieg seines SV Dinamo Helfort gegen Austria XIII Auhof Center allen Grund zu jubeln. Die Hausherren, legten einen Blitzstart hin und ließ kämpferische Gäste im Anschluss nie mehr zurück ins Match finden. Drei sehenswerte Tore von Agron Mala, Viktor Petrovic und Christiano Ivkic sicherten Dinamo Helfort den verdienten Erfolg.

Frühe Führung für die Hausherren

Bereits in der Anfangsphase des Spiels machte der SV Dinamo Helfort klar, dass sie die drei Punkte holen wollten. Doch die erste Chance hatte Austria XIII, bei der sie jedoch an Heim-Torhüter Nikola Prekic scheiterten. Besser machte es Agron Mal im Gegenzug. Petrovic feuerte aus der Distanz auf das Tor von Dominik Krischke. Der konnte zwar noch kurz abwehren, gegen den Nachschuss von Mala war er dann aber machtlos (10.).

Austria XIII Auhof Center versuchte nach dem Gegentreffer, das Spielgeschehen ausgeglichener zu gestalten, doch die Hausherren waren klar besser und hätten die Führung bis zur Pause auch noch erhöhen können. Petrovic konnte einen Kopfball aus 7 Metern nicht gut genug setzen, wenig später setzte er einen Schuss am Tor vorbei. Außerdem hielt Krischke noch einen Schuss sehenswert. Es blieb aber beim zumindest ergebnistechnisch knappen 1:0.

Dominanz und weitere Tore in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte der SV Dinamo Helfort seinen dominanten Auftritt fort. Die Defensive der Gäste stand weiterhin unter Druck und die Offensivbemühungen der Hausherren wurden zunehmend intensiver. In der 66. Minute war es schließlich Viktor Petrovic, der nach Vorlage von Ljevakovic mit einem weiteren präzisen Schuss das 2:0 markierte. Mit diesem Treffer verschaffte sich Dinamo Helfort eine komfortable Führung und die Moral der Gäste schien gebrochen.

In der Schlussphase des Spiels sorgte Christiano Ivkic nach einem Konter in der 90. Minute für den Schlusspunkt. Mit einem schönen Treffer besiegelte er den 3:0-Endstand und krönte die starke Leistung seines Teams.

Stefan Coric: "Ein am Ende hochverdienter Sieg meiner Truppe, der auch in dieser Höhe auf jeden Fall in Ordnung geht. Wir hätten mit den Chancen vor der Pause eigentlich einen noch klareren Sieg feiern müssen aber die Mannschaft hat das wirklich gut gemacht, Austria XIII auch eigentlich nie ins Spiel kommen lassen."

__________ SV Dinamo Helfort: Nikola Prekic - Ivan Cerkez, Adin Mujanovic, Besnik Mala (K), Beniamin Puzan - Sean Ljevakovic, Antonio Dilber, Nemanja Milinkovic - Agron Mala, Christiano Ivkic, Viktor Petrovic



Ersatzspieler: David Djurdjevic, Borna Tikvica, Zlatan Sibcic, Ivan Grozdanovic, Alejandro Stugner, Marko Parmakovic



Trainer: Stefan Coric

__________ Austria XIII Auhof Center: Dominik Krischke, Jusuf Jenuzi, Christian Mijatovic, Michael Pechar, Aldin Fejzic, Vitalie Bordian, Daniel Koch, Andrija Pavlovic, Mario Walder (K), Stefan Nemetz, Marlon Buck



Ersatzspieler: Matthias Auer, Ferdinand Holdhaus, Florian Gaugusch, Mohamed Ibrahim, Emil Jungmair, David Martic



Trainer: Michael Keller

Wiener Stadtliga: SV Dinamo Helfort : Austria XIII - 3:0 (1:0)

95 Christiano Ivkic 3:0

66 Viktor Petrovic 2:0

10 Agron Mala 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.