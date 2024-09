SK Slovan HAC triumphiert gegen Hellas Kagran mit 5:2

Details Montag, 02. September 2024 10:06

Der SK Slovan HAC Trachten Witzky feierte zum Abschluss der 3. Runde der Wiener Stadtliga einen klaren 5:2-Erfolg gegen den FC Hellas Kagran. Bei hochsommerlichen Temperaturen hätten die Gastgeber das Spiel auch noch deutlicher gewinnen können, am Ende stand aber trotz vergebener Chancen ein souveräner Heimerfolg zubuche. "In Summe ein verdienter Erfolg, der auch hätte höher ausfallen können", resümierte Slovan-Coach Gerhard Werner.

Slovan übernimmt Kommando

Die Hausherren fanden gleich gut in die Partie und hatten diese über weite Strecken auch im Griff. Die erste gute Torchance hatte Sandro Lukic-Grancic, der den Ball aber nicht voll traf und der somit am Tor vorbeiging. Wenig später hatte sein Bruder Matej eine noch bessere Möglichkeit, ließ diese aber ebenso aus. Nach einer halben Stunde war es dann aber soweit - nach einem Eckball traf Matthias Muhr flach ins kurze Eck zum hochverdienten 1:0 (30.).

Die Reaktion von Hellas folgte beinahe postwendend, doch Slovan-Keeper hielt Avila Miranda hielt in Handballtorhüter-Manier mit einer großartigen Fußabwehr. So ging es mit dem knappen 1:0 in die Pause.

Tore en masse in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Kurz nach Wiederbeginn wurde der starke Muhr im Strafraum der Gäste gefällt, der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Matej Lukic-Grancic ließ sich die Chance nicht nehmen und erhöhte für Slovan auf 2:0.

Doch die Gäste zeigten Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 57. Minute gelang Taner Sen nach einer kleinen Nachlässigkeit der Hausherren der Anschlusstreffer zum 2:1, was die Hoffnung der Kagraner auf eine Wende wiederbelebte. Die Partie nahm nun richtig Fahrt auf und beide Mannschaften spielten mit offenem Visier.

In der 71. Minute stellte Sandro Lukic-Grancic nach einem Zauberpass vorbei an zwei Verteidigern von Edin Harcevic mit Chip ins lange Eck den Zwei-Tore-Vorsprung für den SK Slovan HAC wieder her. Doch Hellas Kagran ließ sich nicht entmutigen. Nuh Nazli verkürzte in der 73. Minute erneut auf 3:2 und brachte seine Mannschaft wieder in Schlagdistanz.

Das Spiel blieb spannend, doch in der Schlussphase machte Slovan alles klar. Edin Harcevic traf in der 77. Minute mit einem Freistoß-Knaller aus knapp 25 Metern auf 4:2 und nur wenige Minuten später setzte Benjamin Reich mit dem 5:2 den Schlusspunkt. Die Kagraner hatten keine Antwort mehr und so endete die Partie nach 91 Minuten mit einem verdienten Sieg für den SK Slovan HAC.

Gerhard Werner: "In Summe ein absolut verdienter Erfolg, der auch noch höher hätte ausfallen können. In Anbetracht der Temperaturen, können wir aber absolut zufrieden sein. Es war ja erst unser zweites Match. Die Nachlässigkeiten müssen wir aber zukünftig abstellen."

__________ SK Slovan HAC: Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, Toni Srok, David Nader (K), Florian Gowin, Matthias Muhr, Aleksandar Ilic, Mario Lozic, Sandro Lukic-Grancic, Oliver Ikic, Tayfun Braun, Matej Lukic-Grancic



Ersatzspieler: Lukas Makary, Boris Biro, Benjamin Reich, Edin Harcevic, Mateja Stojiljkovic, Mehmet Arlu



Trainer: Gerhard Werner

__________ Hellas Kagran: Mak Bosnic - Thierno Dick, Santino Pistrol, Lukas Höbinger, Jan Jankai, Ben Schoisswohl - Emil Safer, Nuh Nazli (K), Christopher Schaller - Aleksandar Prvulovic, Taner Sen



Ersatzspieler: Akim Chizuka, Mikail Ceri, Oliver Bauregger, Lukas Morgan, Filip Smiljanic, Daniel Bohac



Trainer: Rene Fischer

Wiener Stadtliga: Slovan HAC : Hellas K. - 5:2 (1:0)

84 Benjamin Reich 5:2

77 Edin Harcevic 4:2

73 Nuh Nazli 3:2

71 Sandro Lukic-Grancic 3:1

57 Taner Sen 2:1

49 Matej Lukic-Grancic 2:0

30 Matthias Muhr 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.