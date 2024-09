First Vienna Amateure schlagen SV Donau deutlich

Details Freitag, 06. September 2024 22:32

Die First Vienna FC Amateure empfingen am Freitagabend in der Wiener Stadtliga den SV Donau. Beide Klubs hatten bisher das Punktemaximum geholt - mit dementsprechend Spannung war die Partie erwartet worden. Letztlich gab es die drei Punkte für die Döblinger, und zwar in Form eines 5:2-Sieges, die damit nach vier Spielen bei zwölf Punkten stehen - als Aufsteiger wohlgemerkt!

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Dabei fielen in der ersten Halbzeit keine Tore, obwohl beide Mannschaften einige Chancen hatten. Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 49. Minute konnte Louis Birkhahn das erste Tor für den First Vienna FC erzielen. Nur zwei Minuten später, in der 51. Minute, erhöhte Aelaf Ayalew auf 2:0 und brachte die Gastgeber damit weiter in Führung.

Die Defensive von SV Donau wirkte in dieser Phase des Spiels überfordert, und die Gastgeber nutzten dies gnadenlos aus. In der 55. Minute war es Alexander Krammer, der das 3:0 erzielte und somit die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Die Gäste schafften es in der 59. Minute durch Eddi Jusic zwar auf 3:1 zu verkürzen, doch das sollte an der Punkteverteilung nichts ändern.

Erneute Tore besiegeln den Sieg

Die Döblinger ließen sich durch den Gegentreffer nicht aus dem Konzept bringen und erhöhten in der 84. Minute durch Hakija Mahmutovic auf 4:1. In der 88. Minute krönte Karl Höflich die starke Leistung seiner Mannschaft mit dem 5:1. Den Schlusspunkt in dieser torreichen Begegnung setzte erneut Eddi Jusic von der Elf von Trainer Felix Panosch, der seit wenigen Tagen UEFA-A-Lizenz-Trainer ist, in der 90. Minute mit 5:2. Dies änderte jedoch nichts mehr am klaren Sieg der Heimischen.

Stimme zum Spiel:

Felix Panosch (Trainer SV Donau): "Wir waren erste Hälfte gut im Spiel. Es war eine flotte Partie von beiden Teams. Wir haben unsere Chancen aber leider nicht fertig gespielt. Die ersten 10 Minuten in der 2 Halbzeit haben wir leider verschlafen und 3 Tore bekommen. Wir haben leider in dieser Partie zu viele Geschenke verteilt, die die Vienna eiskalt ausgenutzt hat. Gratuliere der Vienna zum Sieg."

Wiener Stadtliga: Vienna Amat. : SV Donau - 5:2 (0:0)

91 Eddi Jusic 5:2

88 Karl Höflich 5:1

84 Hakija Mahmutovic 4:1

59 Eddi Jusic 3:1

55 Alexander Krammer 3:0

51 Aelaf Ayalew 2:0

49 Louis Birkhahn 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.