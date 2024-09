Gerasdorf Stammersdorf dreht Match beim SV Schwechat

Details Samstag, 07. September 2024 11:42

In der vierten Runde der Wiener Stadtliga setzte sich Gerasdorf Stammersdorf gegen den SV Schwechat mit 2:1 durch. Die Schwechater führten nach einem frühen Tor von Shahumran Afazali zur Halbzeit, doch die Gäste drehten die Partie in der zweiten Hälfte durch Treffer von Connor Dostal und Daniel Plank. Ein spannendes und temporeiches Spiel, das bis zur letzten Minute fesselte. "Wir haben auf den Rückstand zur Pause gut reagiert und den Sieg dann auch verdient geholt", konnte sich Gerasdorf-Sportchef Johann Radits über den zweiten Sieg in Folge freuen.

Frühe Führung für Schwechat

Das Spiel begann mit hoher Intensität aber ausgeglichen, wenngleich die Hausherren mehr vom Spiel hatten. Sie waren auch die ersten die sich belohnen konnten. Bereits in der 11. Minute gelang dem SV Schwechat ein Traumstart: Shahumran Afzali erzielte das 1:0 und brachte seine Mannschaft in Führung. Die Zuschauer waren begeistert von diesem frühen Treffer, der das Spiel von Anfang an spannend machte.

Nach dem Führungstor drängten die Schwechater weiter nach vorne und setzten Gerasdorf Stammersdorf unter Druck. Die Abwehr der Gäste, angeführt von Kapitän Bernhard Ebinger, hielt jedoch stand und verhinderte weitere Treffer. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeit beim 1:0 für den SV Schwechat.

Gerasdorfs Standards drehen das Spiel

In der Halbzeit stellte Gerasdorf-Trainer Jürgen Halper um und das sollte sich schließlich als erfolgsbringend herausstellen. Nach der Pause kamen die Gerasdorfer mit neuem Elan aus der Kabine und setzten die Hausherren zunehmend unter Druck. In der 63. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt: Connor Dostal erzielte den Ausgleich zum 1:1, nachdem er nach einem Lattenkracher den Abpraller verwertete und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Das Tor wirkte wie ein Weckruf für die Gäste, die nun noch entschlossener agierten.

Nur acht Minuten später, in der 71. Minute, gelang Daniel Plank diesmal mit einem direkt verwandelten Freistoß das entscheidende Tor zum 2:1 für Gerasdorf Stammersdorf. Die Gäste hatten das Spiel innerhalb von acht Minuten gedreht und zeigten eindrucksvoll ihre Comeback-Qualitäten.

Die Schwechater versuchten in der verbleibenden Spielzeit noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Trainer Thomas Slawik brachte frische Kräfte von der Bank, doch die Abwehr von Gerasdorf Stammersdorf hielt stand.

Johann Radits: "Vor der Pause war es eigentlich ausgeglichen, wenngleich Schwechat mehr vom Spiel bzw. Ballbesitz hatte. Sie haben ihre beste Chance halt genutzt, während wir das nicht gemacht haben. In der Halbzeitpause haben wir dann umgestellt und das hat schlussendlich Früchte getragen, wenngleich die Tore nicht aus dem Spiel heraus gefallen sind. Wir haben aber deutlich dominanter agiert und waren klar spielbestimmend in der zweiten Halbzeit. Am Ende hat Schwechat natürlich Druck gemacht aber wir sind glücklich, dass wir den Sieg über die Zeit gebracht haben."

__________ SV Schwechat: Haydar Bayram, Denis Spahic, Nikola Djordjevic, Martin Demic, Emilio Iljas Kaya, Shahumran Afzali, Dominik Pessl, Manuel Freundorfer, Brian Brem, Eric Auss (K), Manuel Bauer



Ersatzspieler: Dennis Pichler, Luca Hasenörl, Filip Cvetkovic, Dario Kopic, Yannic Mattes, Manuel Cerba



Trainer: Thomas Slawik

__________ SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, Stefan Trajilovic, David Hochreiter, Alen Colic, Marcel Strohmayer, Connor Dostal, Murat Bora, Bernhard Ebinger (K), Michael Rosenberger, Daniel Plank, Julian Burisic



Ersatzspieler: Raphael Rusek, Lukas Halper, Marcel Friedlmayer, Marco Radits, Marcello Skokan, Nazif Kuhinja



Trainer: Jürgen Halper

Wiener Stadtliga: Schwechat : Gerasdorf - 1:2 (1:0)

71 Daniel Plank 1:2

63 Connor Dostal 1:1

11 Shahumran Afzali 1:0

