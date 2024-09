Austria XIII Auhof Center verpatzt Fürthaler Trainer-Debüt

Details Samstag, 07. September 2024 13:52

Im ersten Spiel nach der Trennung von Ex-Trainer Rene Fischer gab es für den FC Hellas Kagran bei der 0:3-Niederlage beim FC Austria XIII Auhof Center nichts zu holen. In einer Partie, die über weite Strecken von den Hausherren dominiert wurde, glänzte Stefan Nemetz mit einem Doppelpack. Den dritten Treffer erzielte Melih Kaya. "In Summe ein absolut verdienter Sieg, auch in dieser Höhe", fand Michael Keller den Auftritt seiner Truppe zufriedenstellend.

Torsperre abgelegt

Das Spiel begann direkt mit hoher Intensität, als Austria XIII Auhof Center sofort Druck auf die Defensive von Hellas Kagran ausübte. In der ersten Viertelstunde hatten die Hausherren gleich zwei gute Möglichkeiten, ließen diese aber noch aus. Kurz darauf setzte sich Stefan Nemetz gekonnt durch und erzielte das 1:0 für die Gastgeber (16.). Dieser frühe Treffer gab den Hausherren zusätzlichen Aufwind. Für Nemetz war es der 1. Saisontreffer nachdem er lange auf diesen warten musste.

Die Gäste von Hellas Kagran schafften es in der ersten Halbzeit kaum, gefährliche Torchancen herauszuspielen. Die Abwehr von Austria XIII stand sicher und ließ wenig zu. Bis zur Pause blieb es bei der knappen, aber verdienten Führung für die Austria XIII, die das Spielgeschehen kontrollierte und immer wieder durch schnelle Angriffe gefährlich wurde.

Kaya und Nemetz machen den Sack zu

In der zweiten Halbzeit fielen die Hausherren aber plötzlich ab. "Wir hatten in den ersten 20-25 Minuten der zweiten Halbzeit überhaupt keinen Zugriff, waren richtig schlecht", sah Keller eine kritische Phase seiner Mannschaft. Hellas hatte da eine hundertprozentige Möglichkeit, scheiterte aber an Dominik Krischke im Tor der Austria. In der 71. Minute war es dann Melih Kaya, der nach einer schönen Aktion auf der rechten Seite einen Lochpass im Sechzehner von Marlon Buck genau in die Beine gespielt bekam und dann sicher einschob.

Kurz darauf, in der 84. Minute, besiegelte Stefan Nemetz mit einem sicher verwandelten Elfmeter den Endstand von 3:0. Zuvor war der eingewechselte David Matic, Bruder des bei Krems spielenden ehemaligen Austria-Spielers Benedikt, im Strafraum gefoult worden. Der Doppeltorschütze krönte damit seine herausragende Leistung.

Michael Keller: "Es gab einige Umstellungen bei Hellas, die wir natürlich beobachtet haben und klar ist es gegen eine Mannschaft mit neuem Trainer immer schwer. Aber wir wollten von Anfang an das Spiel im Griff haben und die Verunsicherung gleich wieder hervorrufen. Vor der Pause haben wir richtig guten Fußball gespielt, uns aber leider nur mit einem Tor belohnt. Nach der Pause waren wir dann eine Zeit lang richtig schwach. Da hatten wir Glück nicht den Ausgleich kassiert zu haben. Am Ende geht der Sieg aber auch in Ordnung. Wir haben jetzt 4 Runden gespielt, dabei zweimal die Null gehalten. Das wollten wir jedenfalls verbessern und das ist uns Stand jetzt gelungen."

__________ Austria XIII Auhof Center: Dominik Krischke, Anton Jäger, Marlon Buck, Christian Mijatovic, Michael Pechar, Jan Rafael Ferencak, Vitalie Bordian, Melih Kaya, Andrija Pavlovic, Mario Walder (K), Stefan Nemetz



Ersatzspieler: Simon Manzoni, Jusuf Jenuzi, David Martic, Aldin Fejzic, Florian Gaugusch, Mohamed Ibrahim



Trainer: Michael Keller

__________ Hellas Kagran: Benjamin Michal - Simon Löhlein, Lukas Höbinger, Santino Pistrol, Jan Jankai - Emil Safer, Nuh Nazli (K), Christopher Schaller - Aleksandar Prvulovic, Taner Sen, Oliver Bauregger



Ersatzspieler: Mak Bosnic, Thierno Dick, Filip Smiljanic, Daniel Bohac, Ben Schoisswohl, Marcel Leitl



Trainer: Mario Fürthaler

Wiener Stadtliga: Austria XIII : Hellas K. - 3:0 (1:0)

84 Stefan Nemetz 3:0

71 Melih Kaya 2:0

16 Stefan Nemetz 1:0

