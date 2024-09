Torloses Unentschieden zwischen FC Stadlau und Red Star Penzing

Details Samstag, 07. September 2024 22:03

In einem eher lauen Sommer-Duell der Wiener Stadtliga trafen der FC Stadlau und Red Star Penzing aufeinander. "Für mich hat es mehr wie ein Vorbereitungsmatch nach 3 Wochen intensivem Trainings ausgesehen und nicht die 4. Runde der Meisterschaft", hatte RS Penzing-Sektionsleiter Michael Sonvilla ebenso wie die Zuschauer recht wenig Freude an der Partie.

Ein ausgeglichenes Spiel von Beginn an

Das Spiel begann verhalten, wobei die Gäste in der ersten knapp halben Stunde mehr vom Spiel hatten. Wirkliche Torchancen ergaben sich aber nicht. "In der Phase hatte ich aber doch das Gefühl, dass es in unsere Richtung laufen könnte." Doch das genaue Gegenteil sollte eintreten: Mit Fortdauer passierte im Spiel immer weniger, kaum ein zusammenhängender und gefährlicher Angriff ergab sich für eine der beiden Mannschaften. Die Torhüter hatten wenig zu tun, da die Abwehrreihen beider Teams solide standen und nur wenige Schüsse auf das Tor zuließen. So ging es ohne größere Höhepunkte in die Halbzeitpause, der Halbzeitstand blieb bei 0:0.

Kaum Veränderung

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nur wenig. Jedes der beiden Teams hatte aber zumindest eine gute Chance, diese wurden aber vergeben. Am Ende blieb es beim torlosen Remis.

Michael Sonvilla: "Es war ein gerechtes Unentschieden aber schon schwierig anzuschauen. Die Welt geht natürlich nicht unter aber es hatte mehr mit einem Vorbereitungsmatch nach 3 Wochen intensivem Trainings zu tun als mit einer 4. Runde der Meisterschaft. Wir haben nach der unglücklichen Niederlage letzte Woche natürlich auf Wiedergutmachung gehofft. Das ist uns nicht geglückt aber nächste Woche wartet schon wieder die nächste Aufgabe."

__________ FC Stadlau: Sebastian Bacher, Gabriel Bayer (K), Julian Gollner, Philipp Engleithner, Ibrahim Abd Rabou, Lukas Heinicker, Noah Batinic, Krystian Gora, Yannick Hafner, Dominik Kurz, Oliver Gujic



Ersatzspieler: Vitalii Stupak, Burak Karakoc, Fedi Houidi, Kim Bröckl, Matthias Aberle, Vladyslav Kolesnykov



Trainer: Moemen Oraby

__________ Red Star Penzing: Christoph Jakl (K), Colin Eteleng, Florian Oelz, Vinzenz Zitny, Deniz Obradovic, Leon Shaini, Stefan Sandner, Julian Opetnik, Pjeter Lekaj, Noah Eliott Tarrab Maslaton, Roman Sturzeis



Ersatzspieler: Marc Baloun, Lukas Sonvilla, Ivan Caselles Signes, Michael Ried, Philipp Königstein, Tobias Steiner



Trainer: Klemens Messner

