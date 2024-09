Starke zweite Halbzeit reicht SV Wienerberg zu Kantersieg über 1. Simmeringer SC

Details Samstag, 07. September 2024 23:37

Im Duell der vierten Runde der Wiener Stadtliga trafen der 1. Simmeringer SC und der SV Wienerberg aufeinander. Die Wienerberger dominierten die Partie und fuhren am Ende einen klaren 5:1-Sieg ein. Bereits in der ersten Halbzeit setzte der SV Wienerberg ein erstes Ausrufezeichen, doch die entscheidenden Minuten folgten nach der Trinkpause in der zweiten Halbzeit. Damit feiert Wienerberg den ersten Saisonsieg, während Simmering weiter nur einen Punkt auf dem Konto hat.

Frühe Führung für Wienerberg

Kaum war das Spiel angepfiffen, ging der SV Wienerberg schon in Führung. In der vierten Minute traf Florian Schöberl zum 1:0 für die Gäste. Der frühe Rückstand ließ den 1. Simmeringer SC jedoch nicht resignieren, und sie kämpften sich zurück ins Spiel. In der ersten Halbzeit bot sich Simmering noch die Chance auf den Ausgleich, als Mahmud Selim Imamoglu nach einem Eckball zum Schuss kam, doch der Torhüter der Wienerberger parierte stark.

Die Gäste setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche. In der 33. Minute nutzte Jan Mülner einen katastrophalen Fehlpass im Spielaufbau der Simmeringer, konnte jedoch im eins gegen eins mit dem Torhüter den Ball nur übers Tor lupfen. Auch wenn die Wienerberger mehrfach gefährlich vor dem Tor auftauchten, blieb es zur Halbzeit beim knappen 0:1.

Torreiche zweite Halbzeit

Nach der Pause drängte der 1. Simmeringer SC auf den Ausgleich und wurde in der 60. Minute belohnt. Roman Holzgethan schob nach einem Angriff über die linke Seite gekonnt zum 1:1 ein. Der Ausgleich schien das Spiel kurzzeitig zu beruhigen, doch nach der Trinkpause nahm Wienerberg wieder das Heft in die Hand.

In der 71. Minute traf David Gschaider nach Vorarbeit von Srdan Todorovic zum 2:1 und brachte den SV Wienerberg erneut in Führung. Wienerberg legte nach und erhöhte in der 74. Minute auf 1:3. Srdan Todorovic verwandelte nach einem Doppelpass gekonnt ins Kreuzeck. Die Simmeringer schienen nach dem Doppelschlag geschockt und kassierten nur zwei Minuten später das nächste Tor. Kenneth Oduaro traf in der 76. Minute nach einem Stanglpass von Paul Semrau zum 1:4.

Zum krönenden Abschluss schoss Jan Mülner in der 90. Minute einen traumhaften Freistoß ins Kreuzeck und besiegelte den 5:1-Endstand für den SV Wienerberg.

Stimme zum Spiel:

Werner Hasenberger (Trainer Wienerberg): "Wir haben das Spiel praktisch mit 1:0 für uns begonnen. Nur hat uns dieses frühe Führungstor absolut nicht gut getan. Simmering war dann eine Stunde bis zum Ausgleich die spielbestimmende Mannschaft und eigentlich in allen Phasen des Spiels die bessere Mannschaft. Mit dem Doppelschlag zum 2:1 bzw. 3:1 haben wir das Spiel wieder auf unsere Seite gezogen. Das Ergebnis ist dann vielleicht zu hoch, aber trotzdem sind wir froh über die drei Punkte. Kompliment an meine Mannschaft, dass wir trotz schwierigen Phasen das Spiel dann doch gewonnen haben."

Wiener Stadtliga: Simmeringer SC : SV Wienerberg - 1:5 (0:1)

94 Jan Mülner 1:5

76 Kenneth Oduaro 1:4

74 Srdan Todorovic 1:3

71 Ibrahim Mohamed 1:2

60 Roman Holzgethan 1:1

4 Florian Schöberl 0:1

