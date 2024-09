FC 1980 Wien gewinnt knapp gegen SK Slovan HAC

Details Sonntag, 08. September 2024 16:04

"Im Großen und Ganzen hatten Slovan in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel, wir sind aber gut gestanden und konnten die Führung verteidigen." In einem hart umkämpften Spiel der Wiener Stadtliga setzte sich der FC 1980 Wien mit 1:0 gegen den SK Slovan HAC durch. Der entscheidende Treffer fiel bereits früh in der Partie und besiegelte das Schicksal der Gäste, die trotz vieler Bemühungen keinen Ausgleich erzielen konnten. Fadil Mulalic, Trainer der Hausherren, war nach der klaren Niederlage gegen SV Donau vergangenes Wochenende, natürlich entsprechend zufrieden.

Früher Siegtreffer durch Nenad Jesic

Das Spiel startete mit hohem Tempo, als beide Teams sofort ihre Offensivqualitäten unter Beweis stellen wollten. Schon in der 13. Minute gelang dem FC 1980 Wien der Führungstreffer. Nenad Jesic setzte sich gegen die Abwehr der Gäste durch und verwandelte an der ersten Stange gekonnt zum 1:0. Dieser frühe Treffer gab den 1980ern das nötige Selbstvertrauen und sorgte für zusätzlichen Druck auf die Gäste.

Der SK Slovan HAC versuchte sofort zu reagieren, verlagerte seine Bemühungen aber auf meist hohe und weite Bälle. Ihre Offensive, angeführt von Matej und Sandro Lukic-Grancic sowie Tayfun Braun, konnte jedoch nicht die nötige Durchschlagskraft entwickeln. Die Abwehrreihe des FC 1980 Wien, koordiniert von Uros Sarafinovic und Milos Despotovic, stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. Auf der Gegenseite verpasste man in weiterer Folge das 2:0 - ein Versuch aus 11 Metern fiel zu schwach aus.

Defensivschlacht und vergebliche Angriffe

In der zweiten Halbzeit wechselte Slovan-Trainer Gerhard Werner gleich zweimal. Seine Mannschaft intensivierte daraufhin die Bemühungen und erhöhte den Druck auf die Gastgeber. Florian Gowin und Matthias Muhr versuchten, das Spiel an sich zu reißen, doch die 1980er standen defensiv kompakt und ließen nur wenige Chancen zu. Insbesondere Torhüter Artur Mkrtichyan zeigte eine starke Leistung. Nach jeweils einer Ecke parierte er zunächst einen Kopfball, wenig später einen Drehschuss - die besten Möglichkeiten zum Ausgleich.

Die Gastgeber agierten nun vermehrt aus einer stabilen Defensive heraus und setzten auf Konter. "Wir haben aber aus zwei guten Situationen kein Kapital schlagen können", gingen seine Jungs laut Mulalic in der Phase zu leichtfertig mit den sich bietenden Möglichkeiten um. Am Ende sollte das nicht stören, denn die Gastgeber brachten das Ergebnis über die Zeit.

Fadil Mulalic: "In der ersten Halbzeit waren wir einen Tick besser, haben aber nach dem 1:0 das 2:0 verpasst. Nach der Pause wollte Slovan dann unbedingt den Ausgleich erzielen. Chancen gab es auf beiden Seiten - besonders bei Standards waren sie sehr gefährlich mit ihren großen Spielern. Der Fokus lag bei uns wieder auf der Null und wir sind natürlich glücklich, dass uns das gelungen ist."

__________ 1980 Wien: Artur Mkrtichyan - Milos Despotovic, Uros Sarafinovic, Daniel Djordjevic - Jeton Hajra, Semin Delic, Zinedin Hamzic, Tolga Yilmaz, Philipp Herout (K) - Hasan Apaydin, Nenad Jesic



Ersatzspieler: Simon Bodrazic, Aleksandar Petruljevic, Mert Göksin, Rafael Hofer, Adin Grabovac, Mario Maglica



Trainer: Fadil Mulalic

__________ SK Slovan HAC: Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, Toni Srok, David Nader (K), Florian Gowin, Matthias Muhr, Aleksandar Ilic, Mario Lozic, Sandro Lukic-Grancic, Oliver Ikic, Tayfun Braun, Matej Lukic-Grancic



Ersatzspieler: Filip Hummer, Boris Biro, Benjamin Reich, Edin Harcevic, Mateja Stojiljkovic, Mehmet Arlu



Trainer: Gerhard Werner

Wiener Stadtliga: 1980 Wien : Slovan HAC - 1:0 (1:0)

13 Nenad Jesic 1:0

