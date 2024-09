LAC-Inter bezwingt SC Mannswörth und jubelt über erste Punkte

Details Montag, 09. September 2024 20:26

In einem hart umkämpften Spiel der vierten Runde in der Wiener Stadtliga konnte sich der LAC-Inter knapp mit 1:0 gegen den SC Mannswörth durchsetzen. Das einzige Tor des Tages erzielte Moritz Urbanski in der 50. Minute, womit er seiner Mannschaft den ersten Saisonsieg und überhaupt die ersten Punkte sicherte.

Abtasten in der ersten Halbzeit

Die Anfangsphase war geprägt von intensivem Mittelfeldgeplänkel, bei dem keine Mannschaft klare Vorteile erarbeiten konnte. Die Verteidigungsreihen beider Teams standen sicher und ließen kaum Torchancen zu. Der LAC-Inter setzte auf eine kompakte Defensive, während die Mannswörther versuchten, durch schnelle Konter gefährlich zu werden.

Besonders die Mittelfeldspieler David Obradovic und Ramaz Kalch vom LAC-Inter zeigten eine starke Leistung und ließen den Gästen wenig Raum zur Entfaltung. Auf der anderen Seite versuchte der SC Mannswörth über seinen Kapitän Christian Hautzinger und den agilen Aldin Ibrahimovic immer wieder, offensive Akzente zu setzen. Doch die gut organisierte Abwehr der Gastgeber hielt stand.

Der entscheidende Moment: Urbanski trifft zum Sieg

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Teams ihre taktischen Vorgaben diszipliniert umsetzten, sollte die zweite Hälfte den entscheidenden Moment bringen. In der 50. Minute gelang es Moritz Urbanski, den Ball nach einem präzisen Freistoß gekonnt zu verwerten und den LAC-Inter mit 1:0 in Führung zu bringen. Der Ball wurde zunächst weggeköpft, doch im Rückraum stand Urbanski, der aus mehr als 20 Metern genau in die Ecke traf.

Der SC Mannswörth reagierte sofort und erhöhte den Druck, um den Ausgleich zu erzielen. Auch die Einwechslungen der Gäste brachten frischen Wind in die Partie. Laurenz Thirsfeld und Mohamed Hassanein kamen ins Spiel und verstärkten die Offensive der Mannswörther. Doch trotz einiger gefährlicher Angriffe blieb der erhoffte Treffer aus. Die Gastgeber verteidigten ihre Führung mit Leidenschaft und Einsatz bis zum Schlusspfiff.

Stimme zum Spiel:

Horst Musil (Sportlicher Leiter LAC): "Wir freuen uns riesig über den Sieg, den sich die Mannschaft mehr als verdient hat. Es hat sich schon gegen Helfort abgezeichnet, wo wir, wenn es noch zehn Minuten geht, den Ausgleich gemacht hätten. Gegen WAF war es dann wieder ganz anders - da waren wir gut im Spiel und verlieren dann plötzlich 0:5. Aber okay, das ist ein Lernprozess und wir müssen da durch. Schön, dass es dieses Mal mit einem Sieg geklappt hat."

Wiener Stadtliga: LAC-Inter : Mannswörth - 1:0 (0:0)

50 Moritz Urbanski 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.