2:1! SV Dinamo Helfort feiert 4. Sieg im 4. Spiel

In einem intensiven Match in der Wiener Stadtliga setzte sich der SV Dinamo Helfort mit 2:1 gegen den 1. Simmeringer SC durch. Die Partie, die vor allem durch taktische Raffinesse und beherzten Einsatz auf beiden Seiten geprägt war, wurde in der ersten Halbzeit entschieden. Besnik Mala war der Mann des Tages für die Ottakringer und führte sein Team zum verdienten Sieg.

Hausherren mit früher Führung

Der SV Dinamo Helfort, gekleidet in leuchtgelben Trikots, und die Gäste aus Simmering, in ihren roten Trikots mit schwarzen Hosen und Stutzen, begannen das Spiel mit hohem Tempo. Schon früh in der Partie zeigte Agron Mala seine Fähigkeiten. Bereits in der 9. Minute zog er aus spitzem Winkel ab, verfehlte jedoch knapp das Tor. Nur eine Minute später versuchte er es erneut aus 23 Metern, doch der Gästetorwart Manuel Jagschitz konnte zur Ecke klären.

In der 18. Minute erhielt Dinamo Helfort einen Elfmeter. Besnik Mala trat an und verwandelte sicher zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. In der 33. Minute kam Simmering nach einem hohen Ball in den Strafraum zum Ausgleich. Christian Berger köpfte mit dem Rücken zum Tor ins rechte Eck und ließ dem Torwart keine Chance.

SV Dinamo nach Mala-Doppelpack nur noch zu zehnt

Die Antwort des SV Dinamo ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 38. Minute schlug Agron Mala einen Freistoß von der linken Seite. Sein Bruder Besnik Mala wartete an der zweiten Stange und köpfte den Ball gekonnt ins Netz zur erneuten Führung für die Ottakringer.

Doch in der 44. Minute musste Helfort einen Rückschlag hinnehmen, als Sean Ljevakovic wegen Kritik die Gelb-Rote Karte sah. Trotz Unterzahl zeigte Dinamo Helfort eine starke Defensive und kämpfte weiter um jeden Ball.

Spannung bis zur letzten Minute

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Pause. Während Dinamo sich auf die Verwaltung der Führung konzentrierte wurden die Simmeringer immer offensiver, ohne jedoch zu guten Möglichkeiten zu kommen.

In den letzten Minuten der Partie wurde es noch einmal dramatisch. Simmering drängte auf den Ausgleich, aber die Helforter Verteidigung stand sicher. In der 82. Minute hatte Zlatan Sibcic die Entscheidung für den SV Dinamo am Fuß, traf jedoch den Ball nicht ordentlich und rollte ihn direkt zum Torwart.

Die Simmeringer versuchten weiterhin, die Abwehr der Gastgeber zu überwinden, doch ohne Erfolg. Die beste Möglichkeit hatten die Gäste in der 90. Minute, als Michael Bernhard einen Freistoß aus dem linken Mittelfeld in den Strafraum brachte und Peter Safranek knapp am Tor vorbeiköpfte, sonst ließ Dinamo keine weiteren gefährlichen Abschlüsse zu.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Knezevic das Spiel ab und der SV Dinamo Helfort konnte einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern. Dieser Erfolg brachte den Ottakringern wertvolle drei Punkte, mit dem Maximum von 12 Punkten ist man punktegleich mit der 2. Mannschaft der Vienna an der Spitze der Wiener Stadtliga. Der 1. Simmeringer SC bleibt mit lediglich einem Punkt aus vier Partien am vorletzten Platz

Aufstellungen:

SV Dinamo Helfort:

David Djurdjevic - Ivan Cerkez, Borna Tikvica, Adin Mujanovic, Besnik Mala (K), Marko Parmakovic - Sean Ljevakovic, Antonio Dilber (74. Beniamin Puzan), Nemanja Milinkovic - Agron Mala (79. Zlatan Sibcic), Viktor Petrovic (90. Alejandro Stugner)

Ersatzspieler: Nikola Prekic, Zlatan Sibcic, Abdullah Dzafo, Beniamin Puzan, Alejandro Stugner, Marsel Varivoda

Trainer: Stefan Coric

1.Simmeringer SC:

Manuel Jagschitz (K), Nico Portschy, Benjamin Soura (61. Roman Holzgethan), Sanel Tahirovic, Andreas Rossak, Dejan Slamarski, Christoph Rapp (71. Anel Husejnovic), Santiago Gans Lombas, Kevin Salay (67. Peter Safranek), Christian Berger, Michael Bernhard

Ersatzspieler: Alexander Ruttinger, Sandro Drljepan, Roman Holzgethan, Anel Husejnovic, Peter Safranek, Enzo Nkonobang

Trainer: Rene Hieblinger

Gelbe Karten:

Sean Ljevakovic (31. Foul), Marko Parmakovic (53. Unsportl.) bzw. Benjamin Soura (18. Foul), Christian Berger (20. Foul), Dejan Slamarski (50. Foul).

Gelb-Rote Karte:

Sean Ljevakovic (44. Kritik).

Schiedsrichter: Dragan Knezevic, Nenad Petrovic (1. Assistent) und Ahmed Nuhic (2. Assistent).

Helfort-Platz, 100 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (34880 Bonuspunkte)

Wiener Stadtliga: SV Dinamo Helfort : Simmeringer SC - 2:1 (2:1)

39 Besnik Mala 2:1

33 Christian Berger 1:1

20 Besnik Mala 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.