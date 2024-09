Packendes Remis zwischen FC Stadlau und SK Slovan HAC

Details Samstag, 21. September 2024 20:48

In der 6. Runde der Wiener Stadtliga trafen der FC Stadlau und SK Slovan HAC aufeinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entwickelten sich die zweiten 45 Minuten zu einem wahren Thriller. In einem packenden Finish holte sich der FC Stadlau nach einem Rückstand von zwei Toren noch ein 2:2-Unentschieden gegen SK Slovan HAC.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber mit vielen Chancen

Das Spiel begann gleich mit hohem Tempo und beide Mannschaften waren bemüht. Bereits nach einer halben Stunde konnte man feststellen, dass die Stadlauer das Spielgeschehen dominierten. Es gab einige vielversprechende Chancen für die Gastgeber, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz. In der 30. Minute war es eine muntere Partie, in der der FC Stadlau besser war und der SK Slovan HAC auf Konter spielte. Drei Minuten später wäre eine Führung für die Stadlauer verdient gewesen, als der Ball zum zweiten Mal nach einem Schuss aus kurzer Distanz knapp am kurzen Eck vorbeisegelte.

Spannung und Drama in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nicht lange, bis die ersten Tore fielen. In der 47. Minute brachte Toni Srok den SK Slovan HAC per Kopfball nach einem Eckball mit 1:0 in Führung. Der FC Stadlau zeigte sich unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich, doch es fehlte die Durchschlagskraft im Abschluss. In der 74. Minute war es dann soweit: Stadlau klopfte immer wieder an und versuchte, den Ausgleich zu erzielen.

Das Spiel erreichte seinen Höhepunkt in den letzten Minuten. Zunächst erzielte Lukasz Bogajewski in der 89. Minute per Elfmeter das 2:0 für SK Slovan HAC und schien damit das Spiel entschieden zu haben. Doch der FC Stadlau gab nicht auf und zeigte unglaublichen Kampfgeist. Nur drei Minuten später, in der 82. Minute, traf Matej Lukic-Grancic aus 20 Metern ins linke Kreuzeck und verkürzte auf 1:2. Und nur vier Minuten später, in der 86. Minute, gelang Julian Gollner ein spektakuläres Tor per Halbvolley ins lange Eck, womit er den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 erzielte.

Am Ende stand ein 2:2-Unentschieden auf der Anzeigetafel, und beide Mannschaften konnten sich über einen Punkt freuen. Dabei hätte Stadlau in der letzten Sekunde sogar noch das 3:2 erzielen können, doch der Torwart war zur Stelle.

Wiener Stadtliga: FC Stadlau : Slovan HAC - 2:2 (0:0)

89 Lukasz Bogajewski 2:2

86 Julian Gollner 1:2

82 Matej Lukic-Grancic 0:2

47 Toni Srok 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.