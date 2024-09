Austria XIII Auhof Center schenkt FC 1980 Wien acht Tore ein

Details Samstag, 21. September 2024 22:09

In der sechsten Runde der Wiener Stadtliga setzte sich die Austria XIII Auhof Center in einem torreichen Match mit 8:2 gegen den FC 1980 Wien durch. Von Beginn an dominierte die Heimmannschaft das Geschehen und ließ dem Gast-Team kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Mit einem Halbzeitstand von 2:0 und einer beeindruckenden zweiten Halbzeit sicherte sich die Austria XIII einen deutlichen Sieg.

Austria XIII dominiert von Anfang an

Die Gastgeber begannen stark und setzten den FC 1980 Wien unter Druck. Doch erst in der 37. Minute wurde dieser Einsatz belohnt: Melih Kaya erzielte das erste Tor für die Heimmannschaft und stellte somit die Weichen auf Sieg. Noch vor der Halbzeitpause erhöhte Jan Rafael Ferencak in der 45. Minute auf 2:0.

Mit diesem beruhigenden Vorsprung ging die Austria XIII in die Halbzeitpause. Der FC 1980 Wien konnte in den ersten 45 Minuten nur selten Akzente setzen und fand keine Mittel gegen die starke Defensive der Gastgeber.

Torreiche zweite Halbzeit

Nach der Pause setzte die Austria XIII Auhof Center ihre dominante Leistung fort. In der 48. Minute traf Stefan Nemetz zum 3:0, bevor Nenad Jesic in der 50. Minute das erste Tor für die 1980er erzielte und den Spielstand auf 3:1 verkürzte. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später stellte Andrija Pavlovic den alten Abstand wieder her und traf zum 4:1.

In der 55. Minute war es erneut Stefan Nemetz, der den Ball zum 5:1 ins Netz beförderte. Kurz darauf wurde das Spiel für den FC 1980 Wien noch schwieriger, als Jeton Hajra in der 58. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Dies nutzte die Austria XIII gnadenlos aus: Melih Kaya erhöhte in der 63. Minute auf 6:1, bevor Stefan Nemetz in der 72. Minute mit seinem dritten Tor des Tages das 7:1 markierte.

Trotz der klaren Unterlegenheit steckte der FC 1980 Wien nicht auf und konnte in der 78. Minute durch Manuel Petrović auf 7:2 verkürzen. Den Schlusspunkt setzte Jan Rafael Ferencak in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer des Spiels und stellte den Endstand von 8:2 her.

Ein denkwürdiger Sieg

Mit diesem eindrucksvollen Sieg festigte die Austria XIII Auhof Center ihre Position in der Wiener Stadtliga und bewies ihre Offensivstärke. Die Mannschaft von Trainer Michael Keller zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung, bei der insbesondere die Torschützen Melih Kaya, Jan Rafael Ferencak und Stefan Nemetz herausragten.

Stimme zum Spiel:

Kurt Lanscha (Sektionsleiter 1980 Wien): "Das war heute eine schwache Leistung unserer Mannschaft, die alle bisherigen Tugenden vermissen ließ - zu wenig Einsatz und Laufbereitschaft und kein Aufbäumen nach den zum Teil unglücklichen Gegentoren! Ich hoffe, dass diese Niederlage einige unserer Leistungsträger zu denken gibt und wir am Mittwoch im Nachtragsspiel gegen Hellas wieder zu unserer alten Leistungsstärke zurückfinden!"

Wiener Stadtliga: Austria XIII : 1980 Wien - 8:2 (2:0)

90 Jan Rafael Ferencak 8:2

78 Manuel Petrovi? 7:2

72 Stefan Nemetz 7:1

63 Melih Kaya 6:1

55 Stefan Nemetz 5:1

51 Andrija Pavlovic 4:1

50 Nenad Jesic 3:1

48 Stefan Nemetz 3:0

45 Jan Rafael Ferencak 2:0

37 Melih Kaya 1:0

