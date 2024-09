SV Wienerberg sorgt für Überraschung: Auswärtssieg gegen SV Dinamo Helfort

Details Sonntag, 22. September 2024 20:32

In einem engen Duell in der Wiener Stadtliga trafen der SV Dinamo Helfort und der SV Wienerberg aufeinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entschied eine unglückliche Aktion und ein später Treffer das Spiel zugunsten der Gäste. Der SV Wienerberg setzte sich schließlich mit 2:0 durch und konnte somit wichtige Punkte sammeln. "Man hat gesehen, dass das Spiel am Dienstag gegen Simmering sehr viel Energie gekostet hat", fand Helfort-Trainer Stefan Coric die Gründe für die Niederlage.

Torlose erste Halbzeit

Die Partie zwischen den Ottakringern und den Wienerbergern begann ohne nennenswerte Ereignisse in der Anfangsphase. Beide Mannschaften gingen hart in die Zweikämpfe, einige grenzwertige Fouls wurden aber nicht einmal geahndet. Die Defensivreihen standen außerdem sicher und ließen kaum gefährliche Aktionen zu. So gingen beide Teams mit einem 0:0 in die Pause.

Eigentor und Platzverweis prägen die zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel an Intensität zu. "Der Schiedsrichter hat seine Vorgehensweise aber komplett geändert und unseren Kapitän vom Feld gestellt." In der 51. Minute musste der SV Dinamo Helfort einen herben Rückschlag hinnehmen: Besnik Mala sah die Gelb-Rote Karte und wurde des Feldes verwiesen. Zuvor hatte er sich über Entscheidungen des Unparteiischen beschwert. Dies setzte die Ottakringer unter Druck, die nun in Unterzahl weiterspielen mussten.

Dieser Platzverweis sollte sich bald als spielentscheidend herausstellen. In der 69. Minute ereignete sich das unglückliche Eigentor von Adin Mujanovic, das den SV Wienerberg mit 1:0 in Führung brachte. Mujanovic wollte eine Flanke klären, lenkte den Ball jedoch unhaltbar für seinen eigenen Torwart ins Netz. Diese unglückliche Aktion war ein schwerer Schlag für das Team von Stefan Coric.

Trotz des Rückstands und der Unterzahl gab Dinamo Helfort nicht auf und versuchte, zurück ins Spiel zu finden. Die Ottakringer kämpften tapfer, doch die Defensive der Wienerberger stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu. Die Gäste verteidigten ihre Führung geschickt und lauerten auf Konter.

Entscheidung in der Nachspielzeit

In der Schlussphase des Spiels warf Dinamo Helfort alles nach vorne, um noch den Ausgleich zu erzwingen. Doch in der 90. Minute machte Christoph Hüttmair mit einem präzisen Schuss zum 2:0 alles klar für den SV Wienerberg. Der Kapitän der Gäste nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Ottakringer und besiegelte mit seinem Treffer die Niederlage des Heimteams.

Stefan Coric: "Wir haben wirklich schlecht gespielt und hätten trotzdem nicht verlieren dürfen weil keine der beiden Mannschaften Chancen hatte. Durch die Entscheidungen des Schiedsrichters haben wir uns nicht gut verhalten und sehr nervös reagiert. Vor dem 0:2 hatten wir einen Lattentreffer und eine weitere Möglichkeit im Fünfer. Gratulation an Wienerberg, die dann auch in den richtigen Momenten zugeschlagen haben."

SV Dinamo Helfort: David Djurdjevic - Ivan Cerkez, Borna Tikvica, Adin Mujanovic, Besnik Mala (K), Marko Parmakovic - Antonio Dilber, Nemanja Milinkovic - Agron Mala, Christiano Ivkic, Viktor Petrovic



Ersatzspieler: Nikola Prekic, Zlatan Sibcic, Abdullah Dzafo, Ivan Grozdanovic, Beniamin Puzan, Alejandro Stugner



Trainer: Stefan Coric

____________ SV Wienerberg 1921: Michael Höfler, Matthias Schmid, Jan Mülner, Paul Semrau, Mustafa Güllü, Ibrahim Mohamed, Benjamin Pitzek, Srdan Todorovic, Christoph Hüttmair (K), Florian Schöberl, Mahmud Selim Imamoglu



Ersatzspieler: Nemanja Ivic, Tahsin Hasyilmaz, Daniel Baumann, Maximilian Schmid, Adnan Dzananovic, Simon Ouguehi



Trainer: Werner Hasenberger

Wiener Stadtliga: SV Dinamo Helfort : SV Wienerberg - 0:2 (0:0)

92 Christoph Hüttmair 0:2

69 Eigentor durch Adin Mujanovic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.