Drei Platzverweise, zwei Elfmeter: LAC-Inter gewinnt Highlight-Show gegen Gerasdorf

Details Montag, 23. September 2024 10:38

In einem unglaublich abwechslungsreichen Match in der Wiener Stadtliga konnte sich der Landstraßer Athletik Club-Inter gegen den SV Gerasdorf Stammersdorf mit einem überzeugenden 3:1 durchsetzen. Das Spiel war geprägt von frühen Toren, mehreren Platzverweisen und etlichen Karten und spannenden Momenten. "Hauptgrund für die Niederlage war für mich der Schiedsrichter, der die Partie in den ersten 10 Minuten entschieden hat", war Gerasdorf-Sportchef Johann Radits verärgert und gleichzeitig auch stolz auf seine Mannschaft.

Schiedsrichter im Mittelpunkt

Die Partie begann fulminant, Schiedsrichter Hromalic Ahmet im Mittelpunkt. In der 8. Minute gab er Elfmeter für die Hausherren, den Tobias Ulbing souverän verwandelte. Kurz darauf foulte Stefan Trajilovic als letzter Mann einen LAC-Spieler im Strafraum und flog vom Platz. Der Schiedsrichter gab erneut Elfmeter. "Ich dachte eigentlich, dass es keine Doppelbestrafung mehr gibt", war Radits außer sich. Den fälligen Strafstoß trat erneut Ulbing, wieder traf er sicher (12.).

Doch Gerasdorf Stammersdorf gab sich nicht kampflos geschlagen. "Außerdem rückte der Schiedsrichter wieder von seiner Linie der Kleinlichkeit ab, sonst hätten wir bis zur Pause höchstens 15 Spieler am Feld gehabt", merkte Radits ein wenig süffisant an. Gerasdorf war aber trotz Unterzahl spielbestimmend und konnte sich belohnen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, bekamen auch sie einen Elfmeter zugesprochen. Marcel Strohmayer trat an und verkürzte auf 2:1, was den Gästen neuen Mut gab und das Spiel wieder spannend machte.

Weitere Platzverweise

Nach der Pause schien das Spiel zunächst etwas an Intensität zu verlieren. In der 52. Minute traf Ramaz Kalch von LAC-Inter nur die Stange, was eine weitere Chance für die Hausherren ungenutzt ließ. Die zweite Halbzeit verlief weitgehend ereignislos, bis die Schlussphase anbrach. So verzeichnete Gerasdorf in der 75. Minute einen Lattenschuss durch David Hochreiter, was erneut zeigte, dass die Gäste noch nicht aufgegeben hatten.

Und dann ging es erneut rund. In der 71. Minute kam es zu einer kuriosen Szene: Sowohl Moritz Urbanski von LAC-Inter als auch Alen Colic von Gerasdorf Stammersdorf sahen jeweils die Gelb-Rote Karte aufgrund unsportlichen Verhaltens.

Ausgleich bleibt aus - Entscheidung in Schlussphase

Gerasdorf hatte in der 82. Minute noch eine Topchance durch Connor Dostal, doch der Schuss ging über das Tor. Auf der anderen Seite vergab LAC-Inter in der 86. Minute eine hundertprozentige Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden.

Diese fiel schließlich in der Nachspielzeit. In der 90. Minute erzielte Ehsanollah Jami das 3:1 für LAC-Inter und besiegelte damit den Sieg seiner Mannschaft.

Johann Radits: "Leider haben wir es nicht geschafft den Ausgleich zu erzielen und haben dann in der Schlussphase den dritten Treffer aus einem Konter erzielt. Der Schiedsrichter hat mit der Leistung maßgeblich das Spiel beeinflusst, musste seine Linie in Halbzeit eins aber ändern, sonst wären noch mehr Spieler vom Feld geflogen. Lob an meine Mannschaft, die praktisch mit 10 Mann 80 Minuten spielbestimmend war."

Wiener Stadtliga: LAC-Inter : Gerasdorf - 3:1 (2:1)

92 Ehsanollah Jami 3:1

43 Marcel Strohmayer 2:1

12 Tobias Ulbing 2:0

8 Tobias Ulbing 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.