Makellose First Vienna FC Amateure schlagen punktelosen FC Hellas Kagran

Details Montag, 23. September 2024 15:09

In der sechsten Runde der Wiener Stadtliga setzten sich die First Vienna FC Amateure überzeugend mit 3:0 gegen Hellas Kagran durch. Die Partie begann ausgeglichen, doch das Heimteam konnte sich nach und nach immer besser in Szene setzen und die entscheidenden Akzente setzen. Torschützen waren Haris Zahirovic, Karl Höflich und Hakija Mahmutovic, die den Erfolg des First Vienna FC sicherten. Damit rockt der Aufsteiger aus Döbling weiterhin die Liga - nach fünf Spielen steht man bei fünf Siegen und führt die Tabelle an. Während Hellas Kagran nach fünf Runden noch immer ohne Punkte dasteht.

Frühe Führung durch Zahirovic

In der 37. Minute gelang es dem Heimteam, das erste Tor des Abends zu erzielen. Haris Zahirovic brachte die First Vienna FC Amateure mit einem präzisen Schuss in Führung. Der Treffer war das Ergebnis eines gut herausgespielten Angriffs, der die Abwehr von Hellas Kagran überrumpelte. Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand, obwohl beide Mannschaften weiterhin Druck ausübten und nach weiteren Chancen suchten.

Höflich und Mahmutovic machen den Sieg perfekt

Nach der Pause setzte der First Vienna FC seine dominante Spielweise fort. In der 51. Minute konnte Karl Höflich auf 2:0 erhöhen. Ein weiteres Mal zeigte sich die Offensivkraft des Heimteams, als Höflich nach einem schnellen Angriff den Ball im Netz unterbrachte. Die Gäste aus Kagran fanden keine Antwort auf die spielerische Überlegenheit der Gastgeber und gerieten zunehmend unter Druck.

Hellas Kagran versuchte zwar, wieder ins Spiel zu finden und setzte auf offensive Wechsel, doch die Defensive der First Vienna FC Amateure blieb stabil und ließ keine nennenswerten Chancen zu. In der Schlussphase des Spiels krönte Hakija Mahmutovic die starke Leistung seines Teams mit einem weiteren Treffer. In der 90. Minute stellte er den 3:0-Endstand her, nachdem er sich geschickt durch die Abwehr der Gäste gearbeitet und den Ball souverän im Tor versenkt hatte.

Vienna-Trainer Tuna freut sich über die positive Entwicklung der Mannschaft: „Es war heute sicher nicht die einfachste Partie. Kagran hat hinten dicht gemacht, aber wir sind geduldig geblieben und haben uns schlussendlich belohnt. Solche Siege sind unglaublich wichtig für die Jungs.“

Wiener Stadtliga: Vienna Amat. : Hellas K. - 3:0 (1:0)

93 Hakija Mahmutovic 3:0

51 Karl Höflich 2:0

37 Haris Zahirovic 1:0

Foto: First Vienna

