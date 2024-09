Pattstellung im Nachtrag: Hellas Kagran und FC 1980 Wien trennen sich 1:1

Details Donnerstag, 26. September 2024 10:56

Für den FC 1980 Wien stand mit der Nachtragspartie gegen den FC Hellas Kagran Spiel eins nach der herben 2:8-Klatsche gegen Austria XIII Auhof Center am vergangenen Wochenende an. Die Auswärtspartie in Kagran endete für die Mannschaft von Trainer Fadil Mulalic mit einem 1:1-Unentschieden und einer Reaktion, wie er sich diese erwartet habe. "Leider haben wir uns um den Sieg gebracht und am Ende ein billiges Gegentor bekommen". Der späte Ausgleich von Daniel Bohac (86.) egalisierte die Führung der Gäste durch ein Eigentor von Adrien Dauce (77.).

Offene Partie

Die Gäste versuchten in der ersten Halbzeit eine Reaktion auf das 2:8 vom vergangenen Wochenende zu zeigen und schafften das in Punkto Einsatz und Wille. Chancen auf die Führung konnten aber nicht genutzt werden. "In der ersten Halbzeit hätten wir zumindest 1:0 führen können, haben es da aber verabsäumt zu treffen", so Mulalic über die Partie vor der Pause.

Schlussphase bringt Tore

Nach dem Seitenwechsel blieb das Match über weite Strecken ausgeglichen, beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten. Die Tore fielen dann in der Schlussphase. Zunächst gingen die Gäste nach einem Standard durch ein Eigentor von Adrien Dauce mit 1:0 in Führung (77.), verpassten danach bei Kontern die Chance aufs 2:0 und kassierten knapp 10 Minuten später, ebenfalls nach einem Standard den Ausgleich durch Daniel Bohac (86.).

Fadil Mulalic: "Das Match bringt gemischte Gefühl in mir hervor. Auf der einen Seite bin ich stolz auf die Mannschaft weil sie eine Reaktion was Einsatz und Wille betrifft gezeigt hat. Auf der anderen Seite hätten wir vor der Pause schon 1:0 führen müssen. Nach der Führung hätten wir nach Kontern auf 2:0 stellen können und dann haben wir billig den Ausgleich kassiert. Das Remis geht aber in Summe in Ordnung weil Hellas schon alles reingehaut und den Ausgleich erzwungen hat."

Hellas Kagran: Benjamin Michal - Lukas Höbinger, Santino Pistrol, Jan Jankai, Ben Schoisswohl, Marcel Leitl - Adrien Dauce, Nuh Nazli (K), Christopher Schaller - Taner Sen, Oliver Bauregger



Ersatzspieler: Mak Bosnic, Mikail Ceri, Emil Safer, Aleksandar Prvulovic, Filip Smiljanic, Daniel Bohac



Trainer: Günther Svarc

1980 Wien: Artur Mkrtichyan, Aleksandar Petruljevic, Uros Sarafinovic, Daniel Djordjevic, Adin Grabovac, Semin Delic, Hasan Apaydin, Husein Ademovic (K), Zinedin Hamzic, Edin Delić, Manuel Petrović



Ersatzspieler: Simon Bodrazic, Milos Despotovic, Mert Göksin, Nenad Jesic, Tolga Yilmaz, Milan Djordjevic



Trainer: Fadil Mulalic

Details

