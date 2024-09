Marvin Zwickl führt WAF pinova Telekom zum Sieg über Austria XIII Auhof Center

Details Donnerstag, 26. September 2024 15:36

Im spannenden Nachtrags-Stadtliga-Spiel zwischen WAF pinova Telekom und Austria XIII Auhof Center setzten sich die Brigittenauer knapp mit 2:1 durch. Marvin Zwickl war der entscheidende Mann des Spiels, indem er zwei Tore erzielte und somit den Grundstein für den Erfolg seiner Mannschaft legte. Trotz eines Treffers von Jan Rafael Ferencak und einer roten Karte für Adrian Klooss konnte Austria XIII nicht mehr ausgleichen.

Blitzstart von WAF pinova Telekom

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 5. Minute gelang es Marvin Zwickl, den Ball im Netz der Gäste unterzubringen und somit die Brigittenauer früh mit 1:0 in Führung zu bringen. Die Defensive von Austria XIII zeigte sich unorganisiert und ließ Zwickl zu viel Raum, den dieser eiskalt nutzte.

Nur zehn Minuten später war es erneut Zwickl, der die Zuschauer im Stadion begeisterte. In der 15. Minute traf er ein weiteres Mal und baute die Führung von Vorwärts Brigittenau auf 2:0 aus.

Austria XIII kämpft sich zurück

Nach diesem frühen Rückstand zeigte Austria XIII jedoch Moral und bemühte sich, ins Spiel zurückzufinden. In der 39. Minute wurden ihre Anstrengungen belohnt, als Jan Rafael Ferencak zum 2:1 verkürzte. Ferencak bewies seine Klasse und ließ dem Torhüter von WAF pinova Telekom, Hadi Mazidi, keine Chance. Dieser Treffer gab den Gästen neuen Mut und das Spiel wurde wieder spannender.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste alles, um den Ausgleich zu erzielen. Die Brigittenauer standen jedoch defensiv kompakt und ließen kaum Chancen zu. Das Spiel wurde zunehmend härter geführt, und in der 77. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Adrian Klooss von WAF pinova Telekom sah die rote Karte und brachte sein Team in Unterzahl. Dieser Platzverweis verschärfte die Situation für die Heimmannschaft, die nun den knappen Vorsprung verteidigen musste.

Austria XIII drängte in der Schlussphase des Spiels auf den Ausgleich, konnte jedoch die Defensive von Brigittenau nicht überwinden. Trotz der numerischen Überlegenheit gelang es den Gästen nicht, sich entscheidend durchzusetzen und den verdienten Ausgleich zu erzielen.

Stimme zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Wir wussten im Vorhinein, dass es ein sehr körperlich und physisches Spiel sein wird, indem wir unbedingt das erste Tor erzielen wollten, deshalb begannen wir anfangs sehr druckvoll und standen hoch um dieses Ziel auch zu erreichen, hier muss ich der Mannschaft ein großes Lob aussprechen, denn das waren überragende 25 Minuten, die verdient mit 2 Toren belohnt wurden. Anschließend war es vor allem nachdem Gegentrefer und speziell 2. Halbzeit ein sehr intensives und auch emotional geführtes Spiel, in dem wir sehr leidenschaftlich unsere Führung verteidigen konnten! Gratulation an meine Mannschaft - jetzt heißt es regenerieren, denn in 3 Tagen wartet die nächste schwere Aufgabe am Wienerberg!"

Wiener Stadtliga: WAF : Austria XIII - 2:1 (2:1)

39 Jan Rafael Ferencak 2:1

15 Marvin Zwickl 2:0

5 Marvin Zwickl 1:0

