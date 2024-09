1. Simmeringer SC holt bei SV Donau 0:2 auf

Details Freitag, 27. September 2024 21:17

In einem spannenden Match der Wiener Stadtliga trennten sich der SV Donau und der 1. Simmeringer SC am Freitagabend mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, der bereits in der ersten Halbzeit alle vier Tore sah. Am Ende konnten weder Donau noch die Simmeringer die Oberhand gewinnen, was für ein spannendes und unterhaltsames Fußballspiel sorgte.

Blitzstart der Donau

Bereits früh in der Partie legte der SV Donau den Grundstein für eine offensive Spielweise. In der vierten Minute war es Matej Milicevic, der mit einem präzisen Kopfball nach einer gut getimten Flanke die Heimmannschaft in Führung brachte. Der schnelle Treffer setzte die Gäste aus Simmering unter Druck und beflügelte die Donau, das Spielgeschehen zu dominieren.

Das frühe Tor schien den Simmeringern jedoch nicht den Wind aus den Segeln zu nehmen. Beide Mannschaften spielten weiterhin mit hohem Tempo, doch es war erneut der SV Donau, der jubeln konnte. In der 31. Minute baute Ensar Muminovic die Führung aus, nachdem er nach einem Stanglpass eiskalt vor dem Tor blieb. Der gegnerische Torwart war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, konnte den Ball jedoch nicht mehr abwehren. Mit diesem 2:0 schien der SV Donau die Weichen auf Sieg gestellt zu haben.

Rückschläge und Ausgleich

Doch der 1. Simmeringer SC zeigte sich kämpferisch und profitierte wenig später von einem unglücklichen Eigentor. In der 38. Minute war es Tobias Peter vom SV Donau, der den Ball unglücklich ins eigene Netz beförderte und damit den Spielstand auf 2:1 verkürzte. Dieser Fauxpas brachte Simmering zurück ins Spiel und sorgte für neuen Auftrieb bei den Gästen.

Nur sechs Minuten später kam es zu einer entscheidenden Szene: Dejan Slamarski erzielte per Elfmeter den Ausgleich für den 1. Simmeringer SC. Der Strafstoß wurde sicher verwandelt, und so ging es mit einem 2:2-Unentschieden in die Halbzeitpause. Dieser Ausgleichstreffer war ein harter Schlag für die Donau, die ihre Führung innerhalb kurzer Zeit verspielt hatte.

In der zweiten Halbzeit setzte sich das intensive Spiel fort. Beide Teams hatten ihre Chancen, jedoch fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Die Defensive auf beiden Seiten stand stabil, und so blieben weitere Tore aus. Die Spannung blieb jedoch bis zur letzten Minute erhalten, da beide Mannschaften den Siegtreffer suchten.

Die Nachspielzeit von drei Minuten brachte keine Veränderung mehr am Spielstand. Nach 93 Minuten endete die Partie mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Felix Pannosch (Trainer Donau): "Wir haben nach dem 2:0 zwei individuelle Fehler gemacht, die Simmering ausnutzte und ausgeglichen hat. Wir haben alles versucht, um das Spiel für uns zu entscheiden. Leider haben wir unsere Chancen nicht fertig gespielt. Simmering hat mit allem was sie hatten, verteidigt und sich den Punkt erkämpft."

Wiener Stadtliga: SV Donau : Simmeringer SC - 2:2 (2:2)

44 Dejan Slamarski 2:2

38 Eigentor durch Tobias Peter 2:1

31 Ensar Muminovic 2:0

4 Matej Milicevic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.