Red Star Penzing feiert klares 4:0 über LAC-Inter

Details Freitag, 27. September 2024 21:28

Der Red Star Penzing hat in der 7. Runde der Wiener Stadtliga gegen den Landstraßer Athletik Club-Inter eindrucksvoll mit 4:0 gewonnen. Schon zur Halbzeit lag die Heimmannschaft mit 3:0 in Führung und ließ auch in der zweiten Hälfte nichts anbrennen.

Frühe Führung für Penzing

Das Spiel begann mit einem schnellen und entschlossenen Auftreten der Penzinger. In der 27. Minute fiel das erste Tor des Spiels: Colin Eteleng nahm einen Klärungsversuch aus rund 30 Metern direkt und trifft punktgenau ins Kreuzeck - ein toller Treffer. Nur eine Minute später, in der 28. Minute, schlug Penzing erneut zu. Diesmal war es Ivan Caselles Signes, der die Abwehr von LAC-Inter überwinden konnte und das 2:0 markierte - er fasst sich ein Herz und wieder passt das Leder genau. Der schnelle Doppelschlag brachte die Penzinger in eine komfortable Position und setzte die Gäste unter erheblichen Druck.

Doch der Red Star Penzing war noch nicht fertig. In der 38. Minute baute Michael Ried die Führung weiter aus. Mit einem präzisen Abschluss zum 3:0 nach einem Angriff über die linke Seite stellte er sicher, dass seine Mannschaft mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause ging. Die Penzinger zeigten bis dahin eine dominante Vorstellung und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung.

Penzing macht den Sack zu

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Der Red Star Penzing kontrollierte das Spielgeschehen und ließ kaum gefährliche Aktionen der Gäste zu. LAC-Inter hatte große Mühe, ins Spiel zu finden und blieb über weite Strecken blass. In der Schlussphase des Spiels kam es dann zu einem unglücklichen Eigentor, das den Endstand von 4:0 besiegelte. In der 90. Minute unterlief Ismael Drabo von LAC-Inter ein Missgeschick, als er den Ball ins eigene Netz beförderte. Davor hatte man noch die Latte getroffen nach einem Kopfball.

Stimme zum Spiel:

Michael Sonvilla (Sportlicher Leiter Penzing): "Der Sieg tut heute sehr gut. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben in der Höhe. Das war ein Befreiungsschlag nach sehr durchwachsenen Spielen. Wir sind natürlich sehr glücklich über den deutlichen Sieg. Jetzt heißt es, dieses Auftreten nächste Woche zu bestätigen. Die Jungs haben heute richtig guten Fußball gezeigt und haben sich selbst belohnt."

Wiener Stadtliga: RS Penzing : LAC-Inter - 4:0 (3:0)

91 Eigentor durch Ismael Drabo 4:0

38 Michael Ried 3:0

28 Ivan Caselles Signes 2:0

27 Colin Eteleng 1:0

