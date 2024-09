Last-Minute-Eigentor bringt Gerasdorf Heimsieg - 1:0 gegen Dinamo Helfort

Details Samstag, 28. September 2024 09:20

"Dass der Sieg glücklich war, gebe ich sehr gerne zu - am Ende bringt er genauso viele Punkte wie ein verdienter Erfolg." In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie der Wiener Stadtliga gelang es SV Gerasdorf Stammersdorf, sich gegen Dinamo Helfort mit 1:0 durchzusetzen. Das Spiel wurde durch ein unglückliches Eigentor von Beniamin Puzan in der 90. Minute entschieden, was den Gerasdorfern drei wertvolle Punkte bescherte.

Torlose erste Halbzeit

Die Gerasdorfer, unter der Leitung von Trainer Jürgen Halper, wollten die teilweise verrückte Partie bei LAC-Inter, als man in den ersten 10 Minuten gleich zwei Elfmeter und einen Ausschluss gegen sich kassierte, vergessen machen und starteten stark in die Partie. Mark Grigoryan im Tor, unterstützt von David Hochreiter, Lukas Halper und anderen Schlüsselspielern, sollte die Defensive stärken. Im Mittelfeld und Angriff setzten die Gerasdorfer auf Spieler wie Michael Rosenberger und Marcello Skokan. "Aufgrund der Partie letzte Woche haben gleich drei Spieler gesperrt gefehlt. Außerdem waren auch noch zwei weitere krank", hatten die Hausherren laut Sportchef Johann Radits mit einigen Ausfällen zu kämpfen.

Die erste Halbzeit verlief größtenteils ausgeglichen, die Gerasdorfer hatten aber ein wenig mehr vom Spiel und hätten auch in Führung gehen können. Es blieb bis zur Pause aber beim torlosen Unentschieden.

Entscheidung in letzter Minute

Auch nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild zunächst nicht. Helfort wurde mit Fortdauer aber dominanter und die Hausherren verloren langsam aber sicher ihre Ordnung. Durch enormen Einsatz, Willen und Laufbereitschaft konnten sie das aber wettmachen. Eigentlich deutet vieles auf ein torloses Remis hin.

In der Schlussphase intensivierte sich der Druck. Helfort versuchte, das Spiel an sich zu reißen, während Gerasdorf auf Konterchancen lauerte. Und aus einer solchen sollte auch schließlich die Entscheidung fallen. Tief in der Nachspielzeit, in der 95. Minute, kam Helfort zu einem Eckball. Dieser wurde jedoch abgefangen, Marco Radits, Sohn des Sportlichen Leiters, spielte einen perfekten Pass auf Marcel Strohmayer auf die Außenbahn. Nach einem Sprint über das halbe Feld flankte er per Außenrist in die Mitte. Sein Versuch wurde von Beniamin Puzan unglücklich abgefälscht und schlug unhaltbar im Kasten der Gäste ein - der Siegestreffer für die Niederösterreicher.

Johann Radits: "Wir sind mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden weil uns gleich 5 Spieler gefehlt haben. Deshalb mussten wir mit vielen Jungen antreten und die haben das sehr gut gemacht. Vor der Pause hatten wir mehr vom Spiel, nach Wiederbeginn war Helfort dominanter. Da haben wir ein wenig die Ordnung verloren. Dass die Jungs aber durch enormen Einsatz und Laufbereitschaft dagegengehalten haben, macht mich stolz. Und auch in der letzten Aktion musst du nach 90 anstrengenden Minuten erst einmal einen solchen Sprint ansetzen. Es war freilich ein glücklicher Erfolg, das gebe ich aber sehr gerne zu."

__________ SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, David Hochreiter, Lukas Halper, Marcel Strohmayer, Ahmet Babadostu, Murat Bora, Michael Rosenberger, Daniel Plank (K), Julian Burisic, Marco Radits, Marcello Skokan



Ersatzspieler: Lukas Bamer, Luis Csapak, Fabian Fiferna, Andreas Hauser, Felix Brugger, Bilyal Myumyunov



Trainer: Jürgen Halper

__________ SV Dinamo Helfort: Nikola Prekic, Ivan Cerkez, Borna Tikvica, Adin Mujanovic, Sean Ljevakovic, Agron Mala, Abdullah Dzafo, Nemanja Milinkovic (K), Beniamin Puzan, Christiano Ivkic, Viktor Petrovic



Ersatzspieler: Walid Alamin, Antonio Dilber, Zlatan Sibcic, Ivan Grozdanovic, Alejandro Stugner, Marsel Varivoda



Trainer: Stefan Coric

Wiener Stadtliga: Gerasdorf : SV Dinamo Helfort - 1:0 (0:0)

96 Eigentor durch Beniamin Puzan 1:0

