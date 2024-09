Mülner-Goldtor bringt SV Wienerberg drei Punkte gegen WAF Brigittenau

Details Samstag, 28. September 2024 23:11

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel in der Wiener Stadtliga triumphierte der SV Wienerberg knapp mit 1:0 über WAF pinova Telekom. Das entscheidende Tor fiel in der 75. Minute durch Jan Mülner, der damit seinem Team den wohlverdienten Sieg sicherte. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, wobei die Defensive beider Teams im ersten Durchgang stark gefordert war.

Torlose erste Halbzeit

Die Anfangsphase war geprägt von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld, wobei beide Seiten versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Die erste Halbzeit verlief torlos, da beide Abwehrreihen hervorragend arbeiteten und keine der beiden Mannschaften klare Torchancen herausspielen konnte. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten, endete der erste Durchgang mit einem 0:0.

Jan Mülner sichert den Sieg

Nach der Halbzeitpause erhöhten beide Mannschaften den Druck und es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. WAF pinova Telekom versuchte immer wieder, durch schnelle Konter die Abwehr der Wienerberger zu überwinden, doch diese hielten stand. Auch der SV Wienerberg setzte auf verstärkten Offensivdruck, um den erlösenden Führungstreffer zu erzielen.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 75. Minute. Nach einem schnellen Angriff des SV Wienerberg fand Jan Mülner eine Lücke in der Abwehr von WAF pinova Telekom und schoss den Ball unhaltbar ins Netz. In den verbleibenden Minuten des Spiels war WAF pinova Telekom gezwungen, offensiver zu agieren, wodurch sich für den SV Wienerberg mehr Räume für Konter ergaben. Doch trotz einiger vielversprechender Angriffe auf beiden Seiten blieb es beim 1:0. Die Wienerberger verteidigten ihren knappen Vorsprung leidenschaftlich und ließen keinen Treffer der Gäste zu.

Stimmen zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Gratulation dem SV Wienerberg, die in einem recht chancenarmen Spiel am Ende das glückliche Goldtor erzielen konnte! Nichtsdestotrotz mache ich meiner Mannschaft heute absolut keinen Vorwurf, ganz im Gegenteil ich bin sehr stolz auf die gesamte Truppe, die intensive Spiele in sehr kurzer Zeit bestreiten musste und dabei eine gute Punktesusbeute erzielt hat. Wir sind nach 7 Runden aktuell oben dabei und haben uns das mit harter Arbeit völlig verdient. Nun heißt es erstmal erholen und gut trainieren, um das Erreichte am Sonntag zu bestätigen."

Werner Hasenberger (Trainer Wienerberg): "Es war ein sehr intensives, kompliziertes und zerfahrenes Spiel. Ich denke aber, dass der Sieg nicht ganz unverdient ist, da wir doch die eine oder andere Torchance mehr hatten als der Gegner. Uns war klar, dass es eine enge Partie wird. WAF hat nicht umsonst 15 Punkte auf der Habenseite."

Wiener Stadtliga: SV Wienerberg : WAF - 1:0 (0:0)

75 Jan Mülner 1:0

Details

