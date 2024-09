Tabellenführer kaltgestellt: FC 1980 siegt gegen First Vienna FC Amat.

Details Sonntag, 29. September 2024 08:56

Die First Vienna FC Amateure haben in der 7. Runde der Wiener Stadtliga die 1. Saisonniederlage einstecken müssen. Beim Gastspiel bei FC 1980 Wien ging man nach einem Tor von Nenad Jesic (49.) erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz - und das nicht unverdient. Denn trotz mehr Ballbesitz war es die Mannschaft von 1980-Trainer Fadil Mulalic, die die bessern Möglichkeiten hatte. "Für mich ein absolut verdienter Erfolg, weil wir die klar besseren Chancen hatten."

Torlose erste Halbzeit

Die Partie zwischen dem FC 1980 Wien und den Amateuren des First Vienna FC begann mit einer intensiven Anfangsphase. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie bereit waren, alles zu geben, um als Sieger vom Platz zu gehen. Schon in den ersten Minuten war zu spüren, dass die Teams ein hohes Tempo an den Tag legen wollten.

Die Gäste versuchten früh, das Spielgeschehen zu dominieren und die Kontrolle über das Mittelfeld zu gewinnen. Sie hatten auch deutlich mehr Ballbesitz - das klassische Spiel des Tabellenführers. Doch die Hausherren waren zielstrebiger, hätten vor der Pause schon auf 1:0 stellen können, vergaben jedoch zweimal die Führung. So endete die erste Halbzeit torlos, und beide Teams gingen mit einem 0:0 in die Kabine.

Jesic trifft zum Sieg

Nach der Halbzeitpause kamen die 1980er entschlossener zurück auf das Spielfeld. Schon wenige Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Nenad Jesic für das Goldtor. Nach einer starken Kombination aus dem eigenen Sechzehner über mehrere Stationen, schoss Jesic alleinstehend am zweiten Pfosten zum 1:0 ab (49.).

Mit der Führung im Rücken zog sich der FC 1980 Wien etwas zurück und überließ dem First Vienna FC Amat. mehr Spielanteile. Chancen auf eine kleine Vorentscheidung hatten sie aber weiterhin, ließen diese aber aus. Die Vienna Amateure hatten ihre größte Chance bei einem Distanzschuss, den 1980-Keeper Artur Mkrtichyan aber noch an die Latte lenken konnte. Mehr schaute aber schlussendlich nicht mehr heraus - es blieb beim 1:0.

Fadil Mulalic: "Es war ein absolut verdienter Sieg von uns. Vienna hatte zwar mehr Ballbesitz aber wir deutlich mehr Chancen und hätten schon vor der Pause in Führung gehen müssen. Heute hat wieder alles gepasst. Taktisch war es eine hervorragende Leistung und auch die Einstellung und das Zweikampfverhalten waren TOP. Durch den Erfolg hoffe ich, dass wir wieder in der richtigen Spur sind."

__________ 1980 Wien: Artur Mkrtichyan, Aleksandar Petruljevic, Milos Despotovic, Uros Sarafinovic, Jeton Hajra, Hasan Apaydin, Husein Ademovic (K), Nenad Jesic, Tolga Yilmaz, Manuel Petrović, Milan Djordjevic



Ersatzspieler: Simon Bodrazic, Rafael Hofer, Semin Delic, Emilijan Railic, Adin Grabovac, Zinedin Hamzic



Trainer: Fadil Mulalic

__________ Vienna: Moritz Troindl, Simon Ellen, Razvan Boca, Alexander Krammer, Michael Valtchev (K), Hakija Mahmutovic, Karl Höflich, Louis Birkhahn, Noah Mayrhofer, Aris Stogiannidis, Joel Kitenge



Ersatzspieler: Patrick Kostner, Amar Dzibric, Oskar Weitmayr, Husejn Kujovic, Dominic Dziurdzik, Vincent Zeidler



Trainer: Gökce Tuna , BSc

Wiener Stadtliga: 1980 Wien : Vienna Amat. - 1:0 (0:0)

49 Nenad Jesic 1:0

